La presencia de Emilia Mernes en la Semana de la Moda de Nueva York volvió a confirmar que su carrera no solo crece en la música, sino también en el universo fashionista. La intérprete de “Exclusive.mp3” compartió en redes un resumen de su paso por la ciudad y dejó en claro que cada aparición estuvo cuidadosamente pensada. “Agradecida por esta hermosa semana en NYFW”, escribió, acompañando un carrete que desató miles de reacciones.

En una de las imágenes más comentadas, Emilia Mernes posó sobre un carro portaequipaje con un look urbano chic: campera de cuero camel de silueta amplia, solapas protagonistas y detalles de costuras marcadas. La combinó con una minifalda blanca con textura de encaje y bordados florales que aportaron contraste y sofisticación. El estilismo dejó en evidencia su capacidad para fusionar lo romántico con lo moderno.

Otra postal impactante la mostró en el pasillo de su hotel, con un abrigo largo de cuero marrón oscuro, de corte recto, acompañado por una clásica camisa blanca. Los zapatos de tacón al tono completaron una propuesta elegante y poderosa. La artista también exhibió parte de su intimidad backstage, desde recorridos por galerías hasta su impactante set de maquillaje.

Uno de los puntos altos fue su asistencia al desfile de Coach, donde volvió a apostar por el cuero camel y un beauty look natural, con ondas suaves y make up discreto. La elección reforzó su impronta minimalista y sofisticada, alineada con las tendencias de la temporada otoño-invierno.

En el show de Carolina Herrera, en cambio, optó por una silueta estructurada: camisa blanca con volumen en los hombros y pantalón negro de tiro alto. Sandalias negras de taco fino, peinado recogido y sombra azul sellaron una imagen versátil que captó flashes y elogios.

No es la primera vez que Emilia Mernes deslumbra en las capitales de la moda. En la Semana de la Moda de París 2025, asistió al desfile de Giambattista Valli con un minivestido blanco con capucha, y luego impactó en el show de Georges Hobeika con un corsé bordado y pedrería, reafirmando su proyección internacional.

El cruce entre moda y música también se vio reflejado en el lanzamiento del remix de “Jet Ski”, junto a Pedro Sampaio, MC Meno K y Melody. Para celebrarlo, lució un outfit Y2K con bikini de cuadros, campera de peluche y accesorios llamativos, acompañando el verso: “Piensa que soy brasilera y vengo de Argentina, nada se compara con una latina”, frase que se volvió tendencia.

Con millones de reproducciones digitales y una agenda cada vez más global, Emilia Mernes consolida su lugar tanto en la escena urbana como en el circuito fashion internacional, donde cada aparición se transforma en declaración de estilo.