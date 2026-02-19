El mundo del espectáculo volvió a encenderse con el feroz enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Moria Casán, que pasó de un cruce televisivo a una guerra abierta en redes sociales. Todo comenzó en La mañana con Moria, el ciclo de eltrece, cuando la conductora tomó partido por Elba Marcovecchio, invitada del día, en medio de una discusión que dejó a la panelista en una posición incómoda.

La tensión escaló cuando Moria Casán respondió en X a quienes preguntaban por la ausencia de Cinthia Fernández en el programa. “La silla vacía es la que corresponde a la persona que viene dos veces a la semana. Si seguiste el programa, anda para atrás y verás que ella es la única que creo que arregló dos veces de estar”, lanzó picante. Y redobló la apuesta: “No caigas en la trampa de las que les gusta el show, pero hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose”.

Lejos de quedarse callada, Cinthia Fernández compartió el mensaje en sus historias de Instagram y disparó: “Qué mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza’ de un ‘equipo’. Cuando tenga un rato libre le respondo esta vergüenza”. Además, publicó una imagen generada con inteligencia artificial donde se veía a dos mujeres guardando objetos robados en una cartera y escribió sin filtros: “Entre mecheras se entienden”, en clara alusión a Moria Casán y Elba Marcovecchio.

La polémica continuó en Sálvese quien pueda, por América, donde Cinthia Fernández fue contundente: “No voy a dejarme pisotear. Me parece que fui una persona respetuosa desde el momento uno. A los pocos segundos, ella me faltó el respeto”. También apuntó contra la abogada, viuda de Jorge Lanata, por ningunearla públicamente.

En el ida y vuelta televisivo, Moria Casán indagó sobre el pasado de su panelista y le preguntó si se arrepentía de una recordada publicidad política frente al Congreso. Cinthia Fernández respondió: “Por supuesto que me arrepiento porque hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad. No son justificativos. Hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo”.

La conductora no se detuvo ahí y recordó que, según su versión, la mediática habría comenzado su carrera “colgándose” de Tristán. La reacción no tardó: “¿Todo el tiempo me van a tirar el látigo de lo que hice o lo que no hice en el pasado?”, retrucó visiblemente molesta.

Sobre el final, Cinthia Fernández dejó al descubierto su costado más vulnerable al hablar de su presente académico. “No es fácil estudiar con tres pibas y la dinámica que tengo a los 38 años. Entonces, ya que se te burlen así”, expresó. La pelea con Moria Casán promete nuevos capítulos en una interna que está lejos de apagarse.