¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 19 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
DEFENSA

Santilli, sobre la reforma laboral: “Es una ley fundamental que representa la visión del Presidente”

El Ministro del Interior estará presente en el debate del Proyecto de Modernización Laboral en Diputados.
 

Por Redacción

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 10:19
PUBLICIDAD
Diego Santilli, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Proyecto de Modernización Laboral es una "ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente" y confirmó su asistencia este jueves en el Congreso de la Nación para presenciar el debate en Diputados.

Al igual que sucedió en las reuniones que se realizaron el martes y el miércoles de esta semana para obtener el dictamen del proyecto, Santilli continuará trabajando con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, "para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral" que impulsa el Gobierno Nacional.

En la previa a la sesión, el ministro destacó "el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política" para que la Argentina cuente con esta ley y subrayó que "hace 15 años" no se genera en nuestro país "un puesto de trabajo neto en el sector privado formal"

"El desafío trazado por el Presidente Javier Milei es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad. De eso se trata la modernización laboral", concluyó.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD