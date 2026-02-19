El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Proyecto de Modernización Laboral es una "ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente" y confirmó su asistencia este jueves en el Congreso de la Nación para presenciar el debate en Diputados.

Al igual que sucedió en las reuniones que se realizaron el martes y el miércoles de esta semana para obtener el dictamen del proyecto, Santilli continuará trabajando con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, "para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral" que impulsa el Gobierno Nacional.

En la previa a la sesión, el ministro destacó "el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política" para que la Argentina cuente con esta ley y subrayó que "hace 15 años" no se genera en nuestro país "un puesto de trabajo neto en el sector privado formal"

"El desafío trazado por el Presidente Javier Milei es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad. De eso se trata la modernización laboral", concluyó.