Un delincuente intentó robar en un edificio de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, pero fue descubierto gracias a la rápida reacción de los vecinos, que dieron aviso a la Policía. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y terminó con el sospechoso detenido a pocas cuadras del lugar.

Todo comenzó cerca de la 1.45, cuando un llamado alertó a la guardia de la Comisaría 13° sobre movimientos sospechosos en una dependencia municipal. Al llegar, los efectivos encontraron una ventana lateral abierta, con las cortinas caídas, lo que confirmó que alguien había ingresado al edificio.

Al revisar el interior, los policías constataron importantes destrozos. Había dos aires acondicionados descolgados, un placard de chapa forzado y una ventana del sector de los baños con el vidrio roto, señales claras del intento de robo.

Mientras se realizaba la inspección, vecinos de la zona advirtieron que un hombre vestido con ropa oscura escapaba por los techos hacia un terreno cercano.

Gracias a un rápido operativo, el sospechoso fue alcanzado y aprehendido sobre la calle Cerro Sayhueque, para luego ser trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia por tentativa de robo.