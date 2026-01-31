En el Salón Carrasco del Palacio Municipal de Rosario, se presentó la primera edición de los JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) categoría Junior 2027, una competencia que se desarrollará en abril del año venidero y reunirá a 10 mil atletas Sub-21 de las 24 provincias del país, integrando deportes convencionales y adaptados bajo un modelo inclusivo, sostenible y alineado con estándares internacionales.

El acto fue encabezado por el intendente de Rosario Pablo Javkin, el presidente del COA (Comité Olímpico Argentino) Mario Moccia, el presidente del COPAR (Comité Paralímpico Argentino) Gustavo Borro, el secretario de Deporte de la provincia de Santa Fe Fernando Maletti y la secretaria de Deportes y Turismo de Rosario Alejandra Mattheus.

También el secretario de Gobierno Sebastián Chale, el secretario de Hacienda, Guido Boggiano, el subsecretario de Deportes de Rosario Diego Sebben, autoridades municipales, representantes del Gobierno de Santa Fe, el secretario general del COA Víctor Sergio Groupierre, el protesorero Daniel Ventura, el representante de atletas en la Mesa Directiva del COA Germán Chiaraviglio, el responsable de eventos Germán Bonnemezon, el secretario general del COPAR Ricardo Perdiguero, dirigentes de federaciones deportivas, clubes y ex deportistas olímpicos de la ciudad.

Pablo Javkin explicó que los JADAR Junior 2027: “tienen dos características fundamentales. Primero, reúnen a todo el país, vienen las 24 provincias. Segundo, compiten al mismo tiempo el deporte olímpico y paralímpico sin distinción. Y eso fue una experiencia única, casi sería inédita a nivel mundial, que surgió de los Jadar de Rosario". "Vamos a vivir algo hermoso, porque vamos a tener más de 10.000 chicos jóvenes de toda la Argentina, compitiendo y formándose, y nos va a permitir a nosotros hacer un evento con toda la infraestructura de los sudamericanos” añadió.

Por su parte, Mario Moccia expresó: “Estamos felices de estar aquí en Rosario, en esta ciudad que nos ha dado tantas alegrías en la organización de eventos internacionales como los Juegos Suramericanos de Playa, los Juegos Suramericanos de la Juventud, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en el mes de septiembre y ahora podemos anunciar los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior para el año 2027”. Sobre los JADAR 2027 el presidente del COA destacó: “es una propuesta que termina de completar el ciclo olímpico que permite tener una competencia para los jóvenes que se están preparando para los Juegos Panamericanos Junior de 2029 con dos años de diferencia, por eso lo hacemos sub 21 para que puedan seleccionarse y proyectarse los mejores deportistas que van a representar la Argentina en el año 2029”.

También contó que se tuvo en cuenta “el legado que van a dejar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en infraestructura nos dan las mejores condiciones para hacer una verdadera fiesta del deporte argentino en esta hermosa ciudad y en esta provincia que considera el deporte como política de su gestión”. ¡Estamos felices y seguros que va a ser un éxito!” enfatizó Mario Moccia.

Para Gustavo Borro la realización de los JADAR Junior significan “seguir apostando al deporte en estos tiempos y acá se puede ver que el deporte es de las poquitas cosas que nos une a todos. Une 24 provincias, 24 secretarios de Deporte que van a potenciar al deporte olímpico y paralímpico en su desarrollo".

Los presidentes del COA y del COPAR, Mario Moccia y Gustavo Borro, respectivamente, le entregaron las banderas de ambas entidades al intendente Pablo Javkin en representación del compromiso que la ciudad de Rosario asuma de organizar la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior 2027.

A continuación, se presentó a la mascota oficial de los JADAR Junior, Teté, quien también fue personaje oficial de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y de los JADAR 2025.

Los JADAR Junior buscan fortalecer el sistema de detección de talentos, promover la integración del deporte adaptado y consolidar a la Argentina como referente regional en la organización de grandes competencias. Como rasgo distintivo, los JADAR Junior se desarrollarán en dos olas de competencia que permitirán optimizar sedes, recursos y logística. Su programa deportivo se inspirará en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, funcionará como Campeonatos Argentinos oficiales para los deportes de conjunto, garantizando el máximo nivel competitivo y una representación federal equilibrada.

Además, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) será el encargado de realizar las evaluaciones físicas, médicas y funcionales de los atletas, con el objetivo de construir una base nacional de seguimiento de talentos juveniles. Esta herramienta será clave para orientar políticas deportivas basadas en evidencia y planificar estrategias a largo plazo.

También, habrá espacios de formación y congresos para deportistas, entrenadores y dirigentes. La ciudad de Rosario, como antecedente inmediato, realizó los JADAR 2025, una edición que reunió a más de cinco mil atletas y oficiales en el primer certamen que integró deportes convencionales y adaptados.