Los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, pertenecientes a la Central N° 17, debieron actuar este viernes ante dos situaciones de riesgo vinculadas a postes de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad.

Incendio en un poste de la zona de chacras

El primer llamado se registró a las 16:36, cuando se alertó al cuartel por el incendio de un poste de luz en la zona de chacras.

Un móvil acudió al lugar y realizó tareas de extinción preventiva, logrando controlar la situación para evitar que el fuego se propagara o generara riesgos mayores para vecinos y propiedades cercanas.

Poste inestable en barrio Universitario

Más tarde, a las 18:40, la guardia recibió un segundo aviso: un poste de energía eléctrica presentaba peligro de caída sobre una vivienda ubicada en la calle Lago Espejo, en el barrio Universitario.

Otra dotación se dirigió al sector y constató que el poste tenía cables cortados, lo que representaba un riesgo potencial para las personas y la propiedad. Los bomberos aseguraron la zona y dieron intervención a los organismos correspondientes para una solución definitiva.

Qué hacer para evitar accidentes

Evitar circular por zonas con cables caídos o postes inestables.

No manipular instalaciones eléctricas bajo ninguna circunstancia.

Dar aviso inmediato a Bomberos o servicios de emergencia ante situaciones de riesgo.

Estas medidas buscan reducir la posibilidad de accidentes domésticos y proteger tanto a vecinos como a sus bienes.