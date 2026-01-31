Los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, pertenecientes a la Central N° 17, debieron actuar este viernes ante dos situaciones de riesgo vinculadas a postes de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad.
Incendio en un poste de la zona de chacras
El primer llamado se registró a las 16:36, cuando se alertó al cuartel por el incendio de un poste de luz en la zona de chacras.
Un móvil acudió al lugar y realizó tareas de extinción preventiva, logrando controlar la situación para evitar que el fuego se propagara o generara riesgos mayores para vecinos y propiedades cercanas.
Poste inestable en barrio Universitario
Más tarde, a las 18:40, la guardia recibió un segundo aviso: un poste de energía eléctrica presentaba peligro de caída sobre una vivienda ubicada en la calle Lago Espejo, en el barrio Universitario.
Otra dotación se dirigió al sector y constató que el poste tenía cables cortados, lo que representaba un riesgo potencial para las personas y la propiedad. Los bomberos aseguraron la zona y dieron intervención a los organismos correspondientes para una solución definitiva.
Qué hacer para evitar accidentes
-
Evitar circular por zonas con cables caídos o postes inestables.
-
No manipular instalaciones eléctricas bajo ninguna circunstancia.
-
Dar aviso inmediato a Bomberos o servicios de emergencia ante situaciones de riesgo.
Estas medidas buscan reducir la posibilidad de accidentes domésticos y proteger tanto a vecinos como a sus bienes.