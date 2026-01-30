¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
RUGBY

En el Seven de Singapur se vuelven a presentar Los Pumas 7’

El seleccionado argentino disputará este fin de semana la tercera etapa del Circuito Mundial de Rugby Seven. Integrará el Grupo B y enfrentará a Australia, Nueva Zelanda y Francia en la jornada inicial.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 20:32
Icónica foto de los capitanes de las selecciones que afrontarán el Seven de Singapur

Los Pumas 7’s regresan este fin de semana a la acción en una nueva etapa del Circuito Mundial de Rugby de la modalidadEl seleccionado argentino disputará el Seven de Singapur, torneo que se jugará entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con una fase de grupos cargada de partidos exigentes.

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora formará parte del Grupo B, donde tendrá como rivales a tres potencias del circuito: Australia, Nueva Zelanda y Francia.

El plantel que viajó a Singapur es el mismo que luego continuará el recorrido internacional en Perth, Australia, sede de la cuarta etapa del circuito, prevista para el 7 y 8 de febrero. Son 14 jugadores,  Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Juan Patricio Batac, Joaquín Pellandini, Luciano González, Marcos Moneta, Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Pedro De Haro, Santiago Álvarez, Santiago Mare, Santiago Vera Feld, Santino Zángara y Valentín Maldonado.

La agenda de partidos de Los Pumas 7’s

La jornada inicial será intensa para el conjunto albiceleste, que afrontará tres encuentros en pocas horas durante la madrugada del sábado (hora argentina), todos este sábado 31, frente a Australia, a la 01Nueva Zelanda, desde las 04.30 y con Francia, a partir de las 08. Todos los compromisos podrán verse en vivo a través de Disney+ Premium.

En caso de avanzar a las instancias decisivas, Los Pumas 7’s jugarán las semifinales el domingo a las 04. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de su zona, competirán por el quinto puesto, con partido programado para el domingo a las 01.45, todos horarios argentinos.

