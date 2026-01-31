El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para la provincia de Neuquén de cara al sábado 31 de enero, con un escenario marcado por calor extremo e inestabilidad. El organismo prevé tormentas de variada intensidad en distintos puntos del territorio y advirtió sobre condiciones que podrían incluir lluvias abundantes, actividad eléctrica y fuertes vientos.

Neuquén Capital: calor extremo y tormentas fuertes

La ciudad de Neuquén tendrá alerta roja por altas temperaturas y alerta amarilla por tormentas. Durante la madrugada se esperan chaparrones con 24°, mientras que la mañana continuaría con lluvias aisladas y 25°. Por la tarde, el termómetro alcanzaría los 34° con tormentas fuertes y viento del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h. Hacia la noche persistirían tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 30°.

Zapala y Chos Malal: foco en la intensidad de las tormentas

Zapala estará bajo alerta amarilla por calor y naranja por tormentas. La jornada comenzará con chaparrones y 20°, seguirá con lluvias aisladas por la mañana y alcanzará los 27° durante la tarde, cuando se prevén tormentas fuertes con ráfagas que también podrían llegar a 59 km/h.

En Chos Malal, donde rige alerta naranja por tormentas, se esperan lluvias aisladas desde la madrugada y condiciones inestables durante todo el día. La temperatura rondará entre los 18° y los 26°, con mayor intensidad de los fenómenos hacia la tarde.

San Martín de los Andes: calor inusual e inestabilidad

La localidad cordillerana tendrá alerta naranja por calor y amarilla por tormentas. Se anticipan lluvias aisladas desde la madrugada con 15° y una mañana similar, mientras que por la tarde la temperatura subiría hasta los 26° con tormentas aisladas y viento del oeste. Durante la noche continuaría la inestabilidad con unos 20°.