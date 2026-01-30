La búsqueda de Agustín Verón terminó con la peor noticia: el joven fue hallado sin vida en el canal grande a la altura de Cervantes. El hallazgo se produjo en un sector denominado Puente Amarillo, a metros del puesto caminero de acceso a esa localidad.

Verón había sido visto por última vez la noche del jueves, cuando se encontraba en la orilla del curso de agua en un sector denominado El Salto en General Roca. Allí estaba junto a un amigo, cuando abrió su billetera y varios billetes cayeron al canal. Él se arrojó en busca del dinero, pero por la fuerza que tiene la corriente en ese sector no pudo salir.

El operativo de búsqueda se montó inmediatamente y se extendió por casi 24 horas. Participaron 40 efectivos de la Policía de Río Negro, dependientes de la Unidad Regional II, Subcomisaría 67°, Comisaría 31°, junto a personal de Bomberos y de la Prefectura Naval Argentina.

La identidad se constató luego del trabajo de Criminalística, la intervención de la Fiscalía y el reconocimiento por parte de familiares.