En las últimas horas, un grupo de socios del Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co presentó una carta documento dirigida a la Comisión Directiva de la institución. En el mismo, exige formalmente la convocatoria de la Asamblea General para la elección de nuevas autoridades, basándose en lo establecido por el Estatuto Social vigente de la institución.

La lista “Revolución Celeste” mantienen posturas enfrentadas respecto a la renovación de autoridades de la institución. Mientras la dirigencia actual ratifica la vigencia de sus mandatos, los socios de la lista opositora exigen el llamado inmediato a elecciones.

Esta medida legal, aducen, se tomó tras haber agotado las instancias institucionales previas y ante la falta de respuestas formales a las solicitudes presentadas con anterioridad por los asociados. Según el comunicado, el objetivo de esta acción es la normalización institucional del club y la defensa de los derechos de sus miembros.

Los representantes de este grupo manifestaron que buscan el respeto al estatuto y que la institución debe estar por delante de cualquier interés personal. Asimismo, indicaron que el proceso busca un club ordenado, transparente y con participación activa de los socios. El grupo informó que continuará comunicando los avances de este proceso por los canales correspondientes.