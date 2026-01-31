¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ENFRENTAMIENTO

Socios de Alianza exigieron convocatoria a elecciones mediante carta documento

Cruces entre el oficialismo y la oposición en Alianza de Cutral Co por la fecha de elecciones

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 21:21
PUBLICIDAD
Cruces entre el oficialismo y la oposición en Alianza de Cutral Co por la fecha de asamblea

En las últimas horas, un grupo de socios del Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co presentó una carta documento dirigida a la Comisión Directiva de la institución. En el mismo, exige formalmente la convocatoria de la Asamblea General para la elección de nuevas autoridades, basándose en lo establecido por el Estatuto Social vigente de la institución.

La lista “Revolución Celeste” mantienen posturas enfrentadas respecto a la renovación de autoridades de la institución. Mientras la dirigencia actual ratifica la vigencia de sus mandatos, los socios de la lista opositora exigen el llamado inmediato a elecciones.

Esta medida legal, aducen, se tomó tras haber agotado las instancias institucionales previas y ante la falta de respuestas formales a las solicitudes presentadas con anterioridad por los asociados. Según el comunicado, el objetivo de esta acción es la normalización institucional del club y la defensa de los derechos de sus miembros.

Los representantes de este grupo manifestaron que buscan el respeto al estatuto y que la institución debe estar por delante de cualquier interés personal. Asimismo, indicaron que el proceso busca un club ordenado, transparente y con participación activa de los socios. El grupo informó que continuará comunicando los avances de este proceso por los canales correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD