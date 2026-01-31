Confirmados los cruces finales del Torneo Regional Federal 2025/26

Como ya es costumbre desde hace varios años, con cambios impensados para muchos, inexplicables para otros, este viernes, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el diagrama para los enfrentamientos interregionales del actual certamen en disputa, el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, que definirán los equipos ascendidos al venidero Torneo Federal A 2026, que arrancaría entre el segundo y tercer fin de semana de marzo de este año.

Desde las oficinas de calle Viamonte en Capital Federal, se "estableció la conformación y forma de disputa de la Etapa Final del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26 de la siguiente manera. Estará integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Ronda Eliminatoria".

Los cruces serán de la siguiente manera:

Región Bonaerense Pampeana Sur con Región Bonaerense Pampeana Norte;

Región Centro con Región Norte;

Región Cuyo con Región Patagónica;

Región Litoral Norte con Región Litoral Sur.

Los cuatro (4) ganadores ascienden al Torneo Federal “A” 2026.

Tras el despacho oficial. así están hoy por hoy los cruces finales

Ferro (General Pico, La Pampa) o Racing (Olavarría) vs. Colón (Chivilcoy) o Escobar F.C.

Central Argentino (La Banda, Santiago del Estero) o General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central

FADEP (Russell, Departamento de Maipú, Mendoza) o Sportivo Estudiantes (San Luis) vs. Boxing (Río Gallegos, Santa Cruz) o La Amistad (Cipolletti)

Defensores (Puerto Vilelas, Chaco) o Guaraní Antonio Franco (Posadas, Misiones) vs. Ben Hur (Rafaela) o Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Rios).

Las especulaciones previas, indicaron que los equipos de la Patagonia (Boxing o La Amistad) se iban a cruzar con el ganador de Ferro de General Pico o Racing de Olavarría.

Volvió a sorprender el Consejo Federal, y en cada decisión algo huele mal, como si ya algunas cuestiones estarían preestablecidas de ante mano.