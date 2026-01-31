El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió como integrante del Directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La designación se enmarca en una reconfiguración de autoridades impulsada por el Gobierno en la petrolera de mayoría estatal.

Adorni ocupará el cargo de director titular clase A con “acción de oro”, un derecho especial que permite al Estado ejercer veto sobre decisiones clave de la empresa.

Renuncias y nuevas designaciones

Durante la misma reunión del Directorio se aceptaron las renuncias de Eduardo Rodríguez Chirillo y José Rolandi, quienes dejaron sus cargos por motivos personales.

Ante esas vacantes, la Comisión Fiscalizadora designó como nuevos directores titulares a Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, y al exdiputado del PRO Martín Maquieyra.

Los funcionarios nombrados ejercerán sus funciones hasta que la Asamblea de Accionistas elija a las nuevas autoridades.

Renuncia a honorarios y esquema salarial

Desde el Ejecutivo aclararon que Adorni no percibirá honorarios como director y mantendrá únicamente su salario como funcionario público.

La decisión sigue la línea de otros funcionarios que ocuparon ese rol. Además, el Estado posee el 51% de las acciones de YPF, lo que le otorga injerencia en la designación de autoridades.

Qué implica la “acción de oro”

El puesto asignado a Adorni incluye un instrumento societario que concede al Estado capacidad de veto sobre determinadas medidas estratégicas de la compañía energética.

Este cambio se produjo tras una serie de modificaciones en la estructura de conducción de la empresa que lidera Horacio Marín.