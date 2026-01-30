¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
Lo deportaron

Detuvieron a un delincuente con pedido de captura internacional intentando entrar a una farmacia de Zapala para robar

Dos personas fueron detenidas durante la madrugada mientras forzaban las cerraduras del local. Uno de ellos tenía un amplio prontuario en el vecino país y fue deportado.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 20:58
Las autoridades judiciales dispusieron que el individuo con pedido de captura sea puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones.

Efectivos de la Comisaría 48º de Zapala detuvieron en horas de la madrugada de este viernes a dos personas que intentaban entrar a una farmacia para robar. Luego de trasladarlos a la dependencia policial, al realizar las diligencias correspondientes detectaron que uno de los demorados era de nacionalidad chilena y registraba un pedido de captura vigente en su país de origen por diversos hechos delictivos.

Esto fue confirmado mediante una comunicación oficial con las fuerzas de seguridad del país vecino, corroborando la vigencia del requerimiento judicial internacional. De inmediato dieron aviso a la fiscalía interviniente y se activaron los protocolos de control de antecedentes y las actuaciones judiciales de rigor. 

Las autoridades judiciales dispusieron que el individuo con pedido de captura sea puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones. Durante la tarde de este viernes se efectuó el traslado, bajo custodia policial y con la colaboración del Servicio Penitenciario hacia las dependencias migratorias del Paso Internacional Pino Hachado

 

