Efectivos de la Comisaría 48º de Zapala detuvieron en horas de la madrugada de este viernes a dos personas que intentaban entrar a una farmacia para robar. Luego de trasladarlos a la dependencia policial, al realizar las diligencias correspondientes detectaron que uno de los demorados era de nacionalidad chilena y registraba un pedido de captura vigente en su país de origen por diversos hechos delictivos.

Esto fue confirmado mediante una comunicación oficial con las fuerzas de seguridad del país vecino, corroborando la vigencia del requerimiento judicial internacional. De inmediato dieron aviso a la fiscalía interviniente y se activaron los protocolos de control de antecedentes y las actuaciones judiciales de rigor.

Las autoridades judiciales dispusieron que el individuo con pedido de captura sea puesto a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones. Durante la tarde de este viernes se efectuó el traslado, bajo custodia policial y con la colaboración del Servicio Penitenciario hacia las dependencias migratorias del Paso Internacional Pino Hachado.