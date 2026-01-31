Otro argentino hace historia en la MLS de Estados Unidos: Germán Berterame que fue comprado por Inter Miami a Monterrey de México por 15 millones de dólares, convirtiéndose en la 10ª transacción más costosa del certamen de América del Norte.
Surgido deportivamente de San Lorenzo y con pasado en Patronato de Paraná fue en México donde el goleador encontró su lugar en el mundo y luego de sacudir redes con la camiseta de San Luis y luego con los Rayados le llegó esta propuesta para sumarse a la vidriera que supone tener como compañero a Lionel Messi.
Para tomar dimensión de lo que significa el monto de este traspaso, el mismo club desembolsó 17 millones de la misma moneda para trasladar a Rodrigo De Paul desde el Atlético Madrid.
Berterame tuvo un paso tan resonante por México que se nacionalizó con intenciones de ser convocado a la Selección Nacional, algo que todavía no está descartado de cara a la Copa del Mundo.
Con 27 años de edad competirá con otros compatriotas del plantel en el último campeón de la Liga y será dirigido por Javier Macherano. Inter Miami, antes de despedir el 2025, ya había confirmado la contratación de Facundo Mura, el roquense que terminó jugando en Racing la temporada pasada.