Otro argentino hace historia en la MLS de Estados Unidos: Germán Berterame que fue comprado por Inter Miami a Monterrey de México por 15 millones de dólares, convirtiéndose en la 10ª transacción más costosa del certamen de América del Norte.

Surgido deportivamente de San Lorenzo y con pasado en Patronato de Paraná fue en México donde el goleador encontró su lugar en el mundo y luego de sacudir redes con la camiseta de San Luis y luego con los Rayados le llegó esta propuesta para sumarse a la vidriera que supone tener como compañero a Lionel Messi.

Para tomar dimensión de lo que significa el monto de este traspaso, el mismo club desembolsó 17 millones de la misma moneda para trasladar a Rodrigo De Paul desde el Atlético Madrid.

Inter Miami oficializó en redes sociales la llegada del argentino Germán Berterame.

Berterame tuvo un paso tan resonante por México que se nacionalizó con intenciones de ser convocado a la Selección Nacional, algo que todavía no está descartado de cara a la Copa del Mundo.

Con 27 años de edad competirá con otros compatriotas del plantel en el último campeón de la Liga y será dirigido por Javier Macherano. Inter Miami, antes de despedir el 2025, ya había confirmado la contratación de Facundo Mura, el roquense que terminó jugando en Racing la temporada pasada.