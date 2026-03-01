Luego de días de especulaciones y partes médicos escuetos, Divina Gloria decidió hablar. Su salida repentina de Gran Hermano Generación Dorada había dejado preguntas abiertas y versiones cruzadas, pero fue la propia actriz quien eligió explicar cómo se desencadenó el cuadro que la obligó a abandonar la competencia.

El episodio comenzó tras la salida de Daniela De Lucía. En ese clima emocionalmente cargado, Divina Gloria sintió que algo no estaba bien. “Me pasó que salió la primera compañera y después empecé a sentir un dolor en la nuca, qué tensa que estoy de acá. Me toman la presión y chau, afuera", relató al recordar el momento exacto en que su cuerpo dio la señal de alarma.

Lo que parecía un control de rutina terminó marcando un punto sin retorno. “Me dijeron: 'Vamos a tomarte la presión'. Dije: 'Ahora vuelvo' y no volví más. En la casa fue un amor intenso, con gente hermosa, de diferentes edades y países. Por ahí, en tan corto tiempo, tenés más afinidad con uno que con otro. Me enamoré, pero la otra persona no lo sabe", contó, mezclando la explicación médica con la experiencia emocional que atravesó en esos días de convivencia.

La presión alta no lograba estabilizarse y eso encendió las alertas. “Cuando vimos que mi presión estaba alta y no bajaba, después de todos los procedimientos con la clínica de San Isidro, la producción, gente del canal y mi hijo León, decidimos bajar diez cambios", explicó sobre la determinación conjunta de priorizar la salud antes que el juego.

La actriz dejó en claro que no hubo un diagnóstico grave detrás de la decisión. “Soy naturalmente feliz, eufórica, intensa. No me pasó nada grave, fue un pico de estrés. Quería verbalizar esto", afirmó, buscando llevar calma y despejar rumores que circularon tras su salida.

Divina Gloria transitó apenas unos días dentro de la casa, pero la intensidad del encierro y el contexto emocional terminaron impactando más de lo esperado. Su reaparición pública tuvo un objetivo claro: explicar en primera persona lo que vivió y cerrar el capítulo con claridad, sin dramatizar, pero tampoco minimizando lo que sintió.