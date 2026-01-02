Alicio Dagatti, presidente de Estudiantes de Río Cuarto, club que jugará en la Liga Profesional en este 2026, está siendo investigado por la Justifica y fueron allanadas 33 empresas y propiedades, todas a su nombre. Dirigente deportivo y empresario cordobés vinculado al sector frigorífico, había sido detenido en diciembre de 2024 por una mega-causa que investiga el ingreso de drogas y elementos prohibidos al penal de Bower (Córdoba) mediante herramientas de sus empresas.

De hecho, Néstor Lucero, el chofer que ingresaba de forma clandestina la mercadería, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por “transporte de estupefacientes con fines de comercialización” y declaró que Dalgatti le suministraba los productos. La hipótesis persigue a una asociación ilícita que había usado a la carne como excusa.

Luego de ocho meses, Dagatti pagó una fianza de 500 mil dólares y salió en libertad en agosto. Sin embargo, la Justicia sumó una nueva imputación por presunta comercialización de carne en malas condiciones y el fiscal de Delitos Complejos elevó su causa a juicio como“presunto jefe de asociación ilícita”.

La sede de Estudiantes de Río Cuarto, también fue allanada.

Los allanamientos, dictados por Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), fueron en la sede de Estudiantes, una oficina en el edificio Ópera, domicilios particulares, cocheras y un multimedio, según la prensa de la ciudad del sur de Córdoba.

Dagatti se convirtió en presidente del León del Imperio del Sur cordobés en 2015. Luego de una década, su equipo derrotó por 3 a 1 (resultado global) al Deportivo Madryn, se impuso 2 a 0 en Río Cuarto e igualó en la ciudad chubutense en la segunda final del Reducido de la Primera Nacional y escaló desde los torneos regionales a la élite del fútbol nacional.

Hace un par de semanas, Virginia Collosa, fue dejada en libertad, abogada de Alicio Dagatti, detenida el 13 pasado de marzo por la causa que investiga al empresario por presunta asociación ilícita.