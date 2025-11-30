El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Liga Profesional 2026 tras vencer a Deportivo Madryn por 3 a 1 en el global se vio empañado por escenas de violencia con los hinchas del conjunto patagónico. Es que, pocos minutos antes del final del encuentro, varios fanáticos se colgaron del alambrado, del lado del campo de juego, y arrojaron proyectiles hacia los jugadores del conjunto vencedor, quienes tuvieron que correr hacia el túnel para protegerse.

La situación comenzó cuando, con el encuentro ya 1 a 1, tres mujeres y un hombre se colgaron del alambrado, del lado interno del campo de juego. Así, la acción tuvo que ser detenida y, mientras el árbitro, Facundo Tello Figueroa, pedía que se bajen, recolectó proyectiles que habían sido arrojados hacia la cancha.

Lejos de calmarse los ánimos, los hinchas siguieron colgados, haciendo caso omiso a los pedidos de la policía. Así, pocos minutos después, Tello decidió dar por finalizado el encuentro, decretando así el ascenso de los cordobeses.

Sin embargo, los futbolistas no pudieron ni celebrar en el campo de juego. Es que, apenas Tello pitó, tuvieron que correr hacia el túnel para protegerse tanto de los elementos que eran arrojados desde las tribunas, como de los hinchas que se metieron en la cancha.

Lo cierto es que, a pesar de los disturbios, el retorno de Estudiantes de Río Cuarto a la Primera División quedó decretado.

Así, después de 40 años, no sólo el León del Imperio volverá a la máxima categoría del fútbol argentino, sino que además habrán cuatro equipos cordobeses en la Liga Profesional, habiendo sido la última vez en la temporada 1985, con Belgrano, Racing (C), Instituto, Talleres y Estudiantes (RC).