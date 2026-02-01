En una nueva jornada de la Serie A con protagonismo argentino, Lautaro Martínez anotó un gol en el 2-0 de Inter ante Cremonese que lo establece como líder de la liga italiana. El Toro abrió la cuenta para el Neroazzurro, que volvió a sumar de a tres en su visita al elenco lombardo para sacarle ocho puntos de distancia al Milan, que jugará mañana como visitante de Bologna con la presión de ganar para que su archirrival no se siga escapando.

El conjunto de Christian Chivu resolvió el duelo en la primera media hora, y el atacante de la Selección Argentina fue el encargado de abrir la cuenta: un córner al punto penal de Federico Dimarco encontró el anticipo de Martínez para el 1-0 en lo que fue un nuevo gol de pelota parada de Inter y el decimotercero del bahiense, que saca cada vez más distancia en la cúspide de la tabla de goleadores.

A los 31 minutos de juego, el Inter estiró la diferencia gracias a un remate de media distancia del polaco Piotr Zielinski, que recibió de frente al arco un pase de Luiz Henrique y no dudó al probar al arco de zurda. La pelota hizo un viboreo en el camino y complicó al arquero Emil Audero, que se pasó en la volada y el balón se le metió en el arco. De esta manera, el Neroazzurro alcanza un invicto de 12 partidos por Serie A, con 11 victorias y un empate, para sumar 55 puntos. La responsabilidad en el cierre de la fecha 23 será de Milan, escolta con 47, que está obligado a ganar mañana ante Bologna si no quiere que su archirrival amplíe su distancia en la cima.