Lucas Sánchez, organizador de las carreras de enduro Desafío, campeón trasandino y regional, y exintegrante de la Selección Argentina de Boxeo en Los Cóndores, hizo pública una denuncia por un episodio de violencia vivido en el Camping Baqueanos, en Bariloche.

Según su testimonio, el conflicto comenzó al notar humo en el sector donde se encontraba con su familia. “Sentimos olor a humo y vimos gente prendiendo fuego abajo de los árboles, en un camping que tiene una sola entrada y una sola salida, lo que es muy peligroso”, expresó. Ante esa situación, decidió acercarse para pedir que apagaran la fogata.

La respuesta, de acuerdo a su relato, fue hostil. “Yo me acerco y le pido a esta familia si por favor puede apagar el fuego”, contó, y agregó: “Me empezaron a insultar, me decían que no sea buchón”.

La situación escaló cuando intentó registrar lo que estaba pasando. “Yo traté de sacar mi celular para filmar, en ese momento me agarraron a trompadas, me empezaron a pegar, me sacaron mi celular”, afirmó Sánchez. También aseguró que el material grabado fue eliminado antes de que le devolvieran el teléfono.

El deportista señaló que nadie intervino para frenar la agresión y que terminó alejándose del lugar junto a su familia. “Me lincharon del camping solo por pedir que apaguen el fuego”, sostuvo.

Luego del episodio, buscó asistencia en distintas dependencias y más tarde logró contactarse con efectivos policiales, aunque —según indicó— no obtuvo una respuesta que resolviera la situación en ese momento. Posteriormente regresó al área para registrar imágenes desde su vehículo.

Sánchez remarcó el riesgo ambiental que implicaba la fogata encendida. “Prender fuego sin necesidad abajo de unos árboles, unos radales secos, cuando uno sabe que la hoja del radal arde rapidísimo”, advirtió, en referencia a la peligrosidad del entorno y a la dificultad de evacuación del lugar.

El episodio se da en un contexto de emergencia ígnea en toda la Patagonia. En Bariloche y la región se encuentra vigente la prohibición de encender fuego al aire libre en espacios públicos y privados, incluidos campings, de acuerdo con el índice diario de peligrosidad que se difunde para la zona.