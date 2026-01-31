Este viernes estuvo marcado por una tormenta eléctrica severa que impactó de lleno en el Parque Nacional Lanín, en el contexto de una alerta naranja por actividad eléctrica y precipitaciones. Este tipo de fenómenos suele favorecer la aparición de incendios forestales cuando las descargas se producen con escasa lluvia, una situación que se repitió en distintos sectores del área protegida.

Desde el Comando del Parque se informó que, tras la tormenta, se reportaron columnas de humo y focos ígneos identificados bajo la denominación operativa R20, código utilizado para referenciar incendios forestales dentro del sistema de manejo del fuego.

Uno de los focos se localizó en la zona de Las Coloradas en el sector de Población Antin, sobre el Lago Huechulafquen. Hasta allí llegó una cuadrilla integrada por cinco combatientes y siete pobladores, que debieron avanzar durante cerca de tres horas a pie por un área de bosque cerrado para alcanzar el lugar.

En Población Pampa Hernández, a orillas del Lago Paimún, se detectaron dos focos. Uno de ellos fue controlado por vecinos del sector, mientras que el restante permanece bajo seguimiento permanente con brigadistas desplegados en la zona.

Otro incendio fue identificado en el sector de Yeguadas, en el Valle Magdalena. El foco se encuentra contenido, con una superficie afectada de 0,67 hectáreas, y continúa bajo monitoreo. En este caso, el origen aún no fue determinado.

En tanto, en el Puesto de Milla, en Ruca Choroy, el fuego quedó extinguido durante la tarde del 30 de enero. El área afectada fue de aproximadamente 60 metros cuadrados y el inicio estuvo asociado al impacto directo de un rayo sobre una araucaria. Allí participaron seis brigadistas de la Central Norte del ICE y tres pobladores.

También se informó la extinción de un foco en el Cerro Cantala, en cercanías del Lago Huechulafquen. La intervención temprana de pobladores de la zona permitió evitar la propagación del fuego. De manera complementaria, un avión observador de la Administración de Parques Nacionales realizó tareas de monitoreo aéreo con cámara de 360 grados para relevar el área.

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron la importancia de avisar de inmediato ante la detección de columnas de humo, a través de los canales de comunicación habilitados de la Radioestación del ICE.