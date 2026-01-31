Varvarco, Caviahue, Villa Pehuenia, Moquehue y Rincón de los Sauces serán las primeras localidades en recibir la Expedición Tecnológica, este lunes desde las 16. La iniciativa, impulsada por la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio de Educación, recorrerá todas las regiones de la provincia.

La propuesta está destinada a niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 18 años, con actividades vinculadas a la robótica y la programación a través del juego y en espacios abiertos. El objetivo es despertar el interés por la tecnología y promover el aprendizaje mediante experiencias lúdicas e interactivas.

En cada ciudad, las actividades se desarrollarán de 16 a 20 y estarán coordinadas por equipos de facilitadores especializados, sin necesidad de inscripción previa. Además, se ofrecerán propuestas diferenciadas por edades y se entregará una guía impresa para continuar el aprendizaje en el hogar.

Durante la primera semana, la Expedición Tecnológica continuará su recorrido el martes en Las Ovejas, Aluminé, Loncopué y San Patricio del Chañar, y el miércoles en Vista Alegre, Andacollo, Las Lajas y Pilo Lil. El jueves llegará a Los Miches, Santo Tomás, Bajada del Agrio y al Paseo de la Costa de Neuquén capital, mientras que el viernes visitará Tricao Malal, Las Coloradas, Mariano Moreno y nuevamente el Paseo de la Costa.

La segunda semana incluirá paradas el lunes en Barrancas, Villa La Angostura, Picún Leufú y Centenario, y el martes en Buta Ranquil, Villa Traful, Piedra del Águila y Plottier. La gira cerrará el miércoles en El Huecú, San Martín de los Andes, Paso Aguerre y Valentina Sur, y finalizará el viernes en Taquimilán, Junín de los Andes, Villa Puente Picún Leufú y Villa El Chocón.