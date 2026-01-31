El gobierno de la provincia del Neuquén informó sobre el estado de transitabilidad de las rutas provinciales, tras las condiciones climáticas registradas en la región. Según el parte oficial, los principales corredores viales de la zona se encuentran habilitados, aunque se recomienda extremar las medidas de precaución.

De acuerdo a lo detallado, las Rutas Provinciales 5, 6 y 7 permanecen transitables, pero con circulación condicionada debido a la presencia de barro acumulado en distintos tramos.

Equipos operativos de Vialidad Provincial continúan desplegados en el territorio realizando tareas de limpieza y mantenimiento de la calzada.

En paralelo, personal policial mantiene presencia preventiva y lleva adelante controles en coordinación con la Dirección Provincial de Protección Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona y ordenar el flujo vehicular.

Desde el Ejecutivo provincial reiteraron la recomendación de circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en ruta y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes.