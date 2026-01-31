Durante décadas, Boca construyó su identidad sobre una consigna que parecía inquebrantable: ser “la mitad más uno”. Sin embargo, los números oficiales empiezan a poner en duda ese mito. Según un informe de la AFA al cierre de 2025, el club de la Ribera perdió más de 40 mil socios en apenas un año, una baja inédita que encendió luces de alerta puertas adentro.

El relevamiento marca que Boca pasó de 323.853 socios en 2024 a 282.644 en 2025, lo que representa una caída del 12,8% del padrón. Aunque sigue siendo el segundo club con más asociados del país, solo por detrás de River Plate, el retroceso es el más pronunciado de los últimos años y golpea de lleno en una institución históricamente asociada a la masividad popular.

El impacto va mucho más allá de una estadística fría. La pérdida de socios afecta ingresos, peso institucional y, sobre todo, el vínculo emocional entre el club y su gente. Un lazo que siempre fue una de las grandes fortalezas del mundo Boca y que hoy muestra señales de desgaste.

El informe detalla que la categoría más afectada fue la de socios adherentes, creada en su momento para canalizar la enorme demanda de hinchas que querían asociarse. En solo doce meses, ese padrón cayó de 121.079 a 98.820 personas, una merma superior a los 22 mil socios. Para muchos, esa categoría dejó de cumplir su promesa: pagar todos los meses sin acceder a beneficios reales ni a la posibilidad concreta de ir a la cancha.

Las razones de la sangría son múltiples. El difícil acceso a las entradas, el descontento con los resultados deportivos, la percepción de escasos beneficios y el contexto económico general aparecen como factores que empujaron a miles de hinchas a dejar de pagar la cuota. Una decisión impensada años atrás, cuando ser socio de Boca era casi un sello de pertenencia innegociable.

En un fútbol argentino atravesado por cambios profundos, la caída de más de 40 mil socios no puede leerse como un dato aislado. Es un mensaje directo para la dirigencia actual y futura: revisar políticas, mejorar la relación con el socio y reconstruir un vínculo que hoy está dañado.

Porque Boca podrá seguir llenando tapas, sumando refuerzos o discutiendo títulos, pero siempre se definió por su gente. Y por primera vez en mucho tiempo, los números muestran que esa base histórica ya no es tan sólida como antes. La mitad más uno, al menos en los papeles, ya no parece tan segura.