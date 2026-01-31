El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, informó el estado de situación de los servicios que se alimentan de la cuenca del río Neuquén.

Por la magnitud de las intensas lluvias y el sedimento que ingresa sobre el río, la turbiedad del mismo se dispara a niveles que obligan a paralizar las plantas potabilizadoras de agua. Si bien cuando suceden estos inconvenientes se pueden llevar a cabo maniobras con productos químicos para seguir tratando el agua, cuando el ingreso de sedimentos es tan grande, estas acciones no alcanzan y hay que paralizar los establecimientos.

Esta situación está afectando a Andacollo y Chos Malal, donde el servicio a las localidades se encuentra restringido, con las plantas potabilizadoras fuera de servicio. Personal operativo se encuentra monitoreando constantemente la situación, para poder poner en funcionamiento los equipos de bombeo ubicados sobre el río cuando esta situación se normalice.

En Cutral Co y Plaza Huincul, además de los altos niveles de turbiedad del río Neuquén, se presentan algunos inconvenientes con la línea de media tensión del EPEN que alimenta al Sistema Buena Esperanza provocando que quede fuera de servicio por momentos. El Sistema proveniente desde lago Barreales funciona con normalidad, generando que el servicio a las comunidades pueda brindarse durante el día, debiendo restringir el abastecimiento de noche para recuperar niveles en cisterna.

En Neuquén capital, si bien el sistema Mari Menuco no presenta mayores inconvenientes y la cuenca del río Limay no ha sido afectada, los niveles de turbiedad sobre el lago se han incrementado generando que el proceso de potabilización del agua sea más lento obligando a llevar a cabo maniobras operativas que provocan una leve disminución en el caudal de agua potabilizado.

El EPAS tiene el personal trabajando constantemente sobre el monitoreo de esta situación, y los servicios se irán normalizando a medida que las condiciones climáticas lo permitan. Se solicita a los usuarios extremar el cuidado del agua que tengan a disposición, recordando que, ante cualquier inconveniente, se pueden comunicar al Centro de Atención al Usuario 0800-2224827.