Una intervención policial realizada durante la madrugada en el barrio Melipal permitió recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro. La clave fue el aviso de una vecina, que alertó sobre una situación llamativa en la vía pública.

En la zona de la calle Lago Pilhue, personal de la Comisaría 21° acudió tras recibir el llamado de una residente. Según relató, varias personas trasladaban una motocicleta de manera sospechosa por el barrio, lo que motivó la comunicación con la policía.

Al advertir la llegada del patrullero, quienes llevaban el rodado lo dejaron abandonado y escaparon del lugar. A pesar de un rastrillaje en las inmediaciones, no lograron ser localizados.

Una vez asegurada la motocicleta, los efectivos verificaron la numeración del motor y constataron que había sido denunciada como robada el 28 de enero en la Comisaría 1°.

Tras la confirmación, el vehículo fue trasladado a la dependencia policial interviniente para su resguardo y para continuar con las actuaciones correspondientes. Desde la fuerza destacaron la importancia del aporte vecinal, que permitió recuperar el rodado sin que se produjeran daños ni enfrentamientos.