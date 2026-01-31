En el Libertadores de América- Enrique Bochini, Independiente recibe a Vélez por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Ambos con intensión de ser protagonistas de la competencia.

El rojo de Gustavo Quinteros, quien enfrenta por primera vez a su ex equipo, llegado luego de dos empates, ante Estudiantes, y sobre la hora frente a Newell´s en Rosario. Para este juego, podrá contar con Santiago Arias, quien ya estampó su firma.

Por su parte Vélez, tuvo un gran inicio ganando sus dos presentaciones, ante Instituto en Córdoba, y entre semana a Talleres como local por 2-1. Si bien Joaquín García volvió con gol, Guillermo Barros Schelotto lo tendrá aun entre los revelos, y repetiría los 11 de la última fecha.

Por otro lado, Mahel Carrizo no concentró y todo parece indicar que seguirá su carrera en el Ajax de Países Bajos, trasferencia que se haría por 7 millones de euros por el 50% del pase. Baja sensible para el ataque de Vélez.

Carrizo jugará en el Ajax, a cambio de 7 millones de euros por el 50% del pase

Probables Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del Partido:

Hora: 19.45

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Germán Delfino

Estadio: Libertadores de América