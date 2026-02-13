La VinExpo París 2026 contó con la participación de cuatro bodegas neuquinas que dieron a conocer sus vinos y el terroir de la provincia. La gestión del Gobierno Provincial fue clave para facilitar la concreción de esta iniciativa.

Realizada del 9 al 11 de febrero en el parque de exposiciones Porte de Versailles de la capital francesa, a la feria viajaron desde Neuquén representantes de las bodegas Mabellini Wines, Malma, Schroeder y Primogénito.

Su participación fue posible gracias a las gestiones del Centro PyME-ADENEU –ministerio de Economía, Producción e Industria- y de Wines of Argentina, con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Sebastián Landerreche, referente del Programa Vitivinícola del Centro PyME-ADENEU indicó que “esta clase de misiones comerciales son muy valoradas por las bodegas exportadoras de la provincia y dan continuidad al trabajo que ya venimos realizando”.

En 2025, las bodegas neuquinas participaron de la feria ProWein en sus ediciones de Alemania (marzo) y de Brasil (octubre), además de una Ronda Internacional de Negocios y Capacitación para el Sector Vitivinícola, en Buenos Aires. Landerreche adelantó que el objetivo es que las bodegas neuquinas participen nuevamente este año de la Pro Wein en Sao Pablo.

Lorena Nicolás Creide, socia fundadora de la bodega Mabellini Wines comentó que “la verdad es que para nuestra bodega fue valiosísimo haber venido a Europa, así que esta experiencia fue realmente excelente. La organización, los meetings y el nivel del trade estuvieron a la altura y superaron nuestras expectativas”. En el viejo continente también se realiza la Pro Wein, en Alemania, y la Vinitaly, en Italia.

Desde Mabellini Wines señalaron que "obviamente a uno le gustaría participar de más eventos en Europa, pero si hay que tomar una decisión estratégica, todo indica que hoy París está marcando el pulso”.

La industria neuquina

Neuquén cuenta con 1500 hectáreas de uva para vino, 13 bodegas y 20 elaboradores activos de vino casero y artesanal. El 90% de la superficie se encuentra concentrada en el departamento de Añelo (Localidad de San Patricio del Chañar y Añelo), luego Confluencia.

Las variedades con mayor superficie cultivada son: Malbec (37%), Cabernet Sauvignon (14,9%), Pinot Noir (14,3%) y Merlot (13,4%). Estas 4 variedades, todas tintas, concentran el 79,7% del total provincial. Le siguen en superficie cultivada, dos variedades blancas: Chardonnay (7,8%) y Sauvignon Blanc (4,6%).