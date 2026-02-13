Este viernes finalizó la colonia de vacaciones para adultos y niños en el Ruca Che, que convocó a un centenar de alumnos que participan durante el año de las clases que se dictan en el emblemático estadio neuquino. La actividad fue organizada por Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE), que depende del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Desde el 19 de enero, y durante cuatro semanas, participaron desde niños y niñas de 5 años hasta adultos mayores, con actividades adaptadas para diferentes grupos etarios. La "Comunidad Ruca Che" respondió de la mejor manera y se cumplió con éxito la consigna de sostener un verano en actividad, que permita la práctica de ejercicios físicos, pero también el desarrollo cognitivo y el estímulo de las capacidades intelectuales.

En diferentes días se organizaron talleres para adultos, en los que se trabajaron temáticas específicas como alimentación saludable, ejercicios mentales, trabajo de fuerza y prevención de enfermedades neurodegenerativas. En cuanto al deporte, la grilla de actividades contempló básquet, yoga, newcom, bádminton y funcional, entre otras actividades puntuales que invitaron a ponerse en movimiento.

Un cierre especial

Para el cierre del ciclo de verano, el equipo de ECyDENSE organizó un día diferente, con actividades en un camping de la ciudad. Fue una mañana en la que chicos y grandes disfrutaron del aire libre, practicaron ejercicios recreativos en la pileta y compartieron un almuerzo.

En la ocasión, el grupo de adultos mayores recibió un cuadernillo titulado "Desafío Ruca Che - Mi Guía de bienestar" con actividades para realizar en sus casas, centradas en el ejercicio físico y mental, tendiendo a una alimentación saludable, y a cuidados integrales de la salud. Los niños, por su parte, se llevaron una libreta con actividades como recuerdo de su paso por esta primera edición de la colonia.

Desde ECyDENSE informaron que en los próximos días inicia el dictado de clases 2026, con una grilla renovada de alternativas.