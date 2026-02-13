¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Febrero, Neuquén, Argentina
TORNEO CLAUSURA 2026

Con un equipo alternativo, Lanús visitará a Independiente en Avellaneda

El Rojo y el Granate, ambos invictos en el campeonato, se enfrentan en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini por la quinta jornada, y el equipo de Mauricio Pellegrino ya tiene la cabeza puesta en la Recopa Sudamericana.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 17:29
En Avellaneda, Independiente ante Lanús en el primer turno del viernes

En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, Independiente recibirá a Lanús el viernes a las 20, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Rojo y el Granate aún no conocen la derrota en lo que va del campeonato y se enfrentan en un duelo que promete mucho.

Independiente aún no perdió y acumula 6 puntos, producto de tres empates y un triunfo, el último fin de semana ante Platense. Mientras el Atlético Mineiro volvió a ofertar por Kevin Lomónaco, el defensor se entrenó a la par de sus compañeros luego de una molestia que tuvo ante el Calamar y podría ser utilizado por Gustavo Quinteros. "Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir", aseveró días atrás.

Lanús, con 8 unidades e invicto, es otro de los equipos que tuvo un gran arranque. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de empatar ante Talleres en la última jugada gracias a un gol de Dylan Aquino. Para el duelo ante el Rojo, el DT optará por un mix de jugadores ya que el jueves próximo jugará la ida de la Recopa ante Flamengo en La Fortaleza. Para la vuelta en Río de Janeiro, una semana después, el club dispuso aviones y micros para que los hinchas puedan acompañar al plantel en busca de un nuevo título internacional.

Probables Formaciones

Independiente de Avellaneda: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo o Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Rodrigo Dejesús, Matías Sepúlveda; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora de Inicio: 20

TV: ESPN Premium 

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Estadio: Libertadores de América

