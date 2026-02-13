Juan Scopel, vecino de la ciudad e histórico directivo del Club Cipolletti, falleció en su querida ciudad hoy, a la edad de 86 años.

El pueblo futbolero de la región despide con pesar y reconocimiento a uno de los nombres que trabajo fuerte durante el siglo pasado por la aparición de nuevos talentos, entre los que también estuvo su hijo mayor, Attilio (Juani) en una camada de la década de los ’70 en los que destacaron Pablo Parra como figura excluyente de la lista. Ariel, el menor, también formó parte de la inferiores de la institución, siempre acompañado por su pareja de toda la vida, Malena.

Hasta hace pocos meses, en su casa del barrio Rosauer cipoleño, se mantuvo el ritual de la pasta casera o el asado alrededor de la mesa futbolera que integraron, entre otros, el Ruso Henry Homann, Aníbal Iachetti, Eduardo “Bachi” Iachetti, Juan Parra, el Chala Parra, Gastón González Fernando Iglesias, entre otros nombres que defendieron la camiseta de Cipo en Regionales, Nacionales y colgaron muchas estrellas de la Liga Confluencia a la historia albinegra.

Juan Scopel junto a su hijo Attilio, quien fue jugador de la primera división del Club Cipolletti.

Su cariño por la paleta a paleta

Scopel era un socio integral del club. Era habitual verlo también en la cancha de pelota a paleta, compartiendo con otros vecinos los finales de cada día.

La dirigencia futbolística tuvo el gesto hace poco de reconocerlo en la previa a un partido de su querido equipo, entregándole plaqueta y camiseta, una de las tantas que atesoró en los placares personales.

Su quincho también fue escenario permanente de la reunión con amigos de cada semana, las llamadas “Peñas” que se mantuvieron durante años y buscaron sin éxito recomponer al mundo en las largas madrugadas que dispararon cientos de anécdotas.