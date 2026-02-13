“El cáncer infantil se puede curar en más del 70% de los casos”

En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, las médicas especialistas en oncohematología pediátrica Alejandra Cedola y Cecilia Bertone convocaron a la comunidad a participar de la caminata de concientización que se realizará el 21 de febrero en Neuquén.

La actividad, organizada en homenaje al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil (15 de febrero), tendrá lugar a las 19 en el Paseo de la Costa, en el cartel de la ciudad. Allí colocarán el tradicional lazo dorado gigante y repartirán cintas simbólicas para visibilizar la causa.

En diálogo con el programa Entretiempo por AM550, las profesionales remarcaron que la convocatoria busca acompañar a pacientes y familias, pero también informar y generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano. “El lazo dorado simboliza la fortaleza y la resiliencia de los niños. Representa el valor del oro y lo que ellos atraviesan con estas enfermedades”, explicó Cedola.

Tratamientos largos y el rol de la contención

Las especialistas coincidieron en que el trabajo con pacientes pediátricos implica un abordaje integral que excede lo estrictamente médico. “En pediatría el niño no es un paciente solo, es un paciente dentro de una familia. Nuestro compromiso es con el paciente y con esa familia”, señaló Bertone, quien se desempeña en el servicio de oncología del Hospital Castro Rendón.

Según explicó, recibir un diagnóstico oncológico es un momento profundamente transformador: “Es muy importante la presencia, la empatía y la contención. No solo hay que atender lo físico, sino también lo emocional, lo social y lo espiritual”.

Cedola, con más de tres décadas de trayectoria en Neuquén, subrayó que el trabajo es en red. “No somos solo nosotros. Está el pediatra, el equipo de salud, la familia. Y también nosotros nos sostenemos entre colegas porque es un trabajo duro”, afirmó.

Diagnóstico temprano y chances de cura

En Argentina, el cáncer infantil no es frecuente, pero sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad en niños y adolescentes si no se detecta a tiempo.

Las médicas indicaron que actualmente más del 70% de los casos puede curarse cuando el diagnóstico es precoz y el tratamiento se realiza en condiciones adecuadas.

Por eso, la caminata del 21 de febrero también apunta a difundir síntomas de alerta. “Una fiebre persistente, dolores óseos que no ceden, masas abdominales o dolores de cabeza con vómitos son señales que deben consultarse”, advirtió Cedola, quien integra el Equipo de Hematólogos de Clínica Roberto Raña y es jefa del servicio de Oncohematología de la Clínica San Lucas, cargo que ocupa desde el año 2000.

Además, destacó que el trabajo de concientización permite acercar información a las familias. “A veces es una palabra que asusta, pero hay que hablar. Hay que informar, porque no se sabe a quién le puede tocar”, dijo.

Esperanza, red y acompañamiento

Las profesionales remarcaron que la atención del cáncer infantil requiere una red sanitaria fuerte y acceso equitativo en todo el país. En ese sentido, destacaron el rol de centros de referencia y el trabajo articulado entre hospitales y especialistas.

También resaltaron el valor de los encuentros comunitarios y de los pacientes recuperados que participan de las actividades. “Ver a chicos que se curaron, que estudian, trabajan y forman sus familias genera esperanza en quienes están transitando la enfermedad”, señalaron.

La convocatoria para la caminata es abierta a toda la comunidad. Se invita a asistir con remera blanca y acompañar a pacientes, familias y equipos de salud en una jornada de concientización y apoyo. “El objetivo es caminar juntos, difundir información y dar un mensaje de esperanza”, resumieron.

