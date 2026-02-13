La interna entre Mirtha Legrand y la producción de El Trece sumó un nuevo capítulo explosivo tras la reincorporación de Jimena Monteverde a su clásico ciclo. Luego de varios días de incertidumbre por la salida de la chef, finalmente se resolvió su continuidad, pero no de la manera que la diva esperaba.

El conflicto comenzó cuando Jimena Monteverde dejó de participar en la mesa debido a una incompatibilidad horaria entre su programa en vivo, La cocina rebelde, y las grabaciones de La noche de Mirtha. La situación incomodó profundamente a Mirtha Legrand, quien habría manifestado su malestar tanto a la producción como a las autoridades del canal.

Según trascendió, la conductora fue tajante y advirtió que no continuaría con el envío si la cocinera no regresaba. Frente a esa presión, se buscó una solución intermedia: Monteverde grabaría en soledad la presentación del menú y luego partiría rápidamente hacia el estudio donde conduce su propio ciclo en vivo.

Sin embargo, el nuevo esquema no logró calmar las aguas. Cuando Mirtha Legrand llegó al estudio para grabar el programa que se emitirá este sábado, Jimena Monteverde ya se había retirado. La chef había cumplido con su cápsula grabada y se fue en un remís rumbo a La cocina rebelde, sin cruzarse con la conductora.

La reacción no tardó en llegar. Fue Daniel Ambrosino, en Intrusos, por América TV, quien reveló cómo se vivió el momento puertas adentro. “¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Que no se cruzaron en ningún momento Mirta Legrand y Jimena Monteverde. Bueno, la cuestión es que Mirta entra al estudio y le comunican que se acababa de ir Jimena Monteverde, que ya había grabado”, relató el periodista.

Acto seguido, según Ambrosino, la diva lanzó con evidente enojo: “¡¿Me están cargando?!”. El panelista aseguró que el clima se volvió denso y que la conductora quedó visiblemente molesta con la situación, en lo que ya muchos denominan el “Copetegate”.

En el mismo programa, Adrián Pallares coincidió con su colega y deslizó que “esto termina mal”, dejando entrever que la tensión entre Mirtha Legrand, Jimena Monteverde y la producción podría escalar aún más. Habrá que esperar la emisión del sábado para saber si la diva decide romper el silencio en pantalla.