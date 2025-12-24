Ignacio Malcorra quedó en el centro de una novela que nadie imaginaba en Rosario Central. Referente del equipo, figura en los últimos torneos y jugador identificado con el club, el volante ofensivo todavía no renovó su contrato y su futuro comienza a llenarse de signos de pregunta.

La situación explotó públicamente luego de las fuertes declaraciones de Sergio Levinton, su representante, quien apuntó de lleno contra la dirigencia canalla por la falta de contactos para intentar la renovación. Según el agente, jamás existió una propuesta formal y el club nunca se comunicó ni con el futbolista ni con su entorno.

“Nunca llamaron a Nacho ni me llamaron a mí. No hubo ninguna propuesta”, aseguró Levinton, contradiciendo las versiones oficiales que indicaban que la oferta estaba sobre la mesa. La frase no pasó desapercibida y abrió un escenario de tensión puertas adentro.

El malestar del entorno del jugador tiene un punto central: el respeto. Desde la representación entienden que, por su rol dentro del plantel y su peso específico en el equipo, Malcorra merecía un acercamiento previo, mucho antes de llegar al cierre de su contrato. Para el agente, la falta de diálogo refleja una subestimación del profesional.

Malcorra es uno de los referentes cuyo vínculo finaliza, junto a Jorge Broun y Carlos Quintana, quienes ya acordaron su continuidad. Esa diferencia alimenta aún más la incertidumbre en torno al Diez, que fue pieza clave en el funcionamiento del equipo y uno de los nombres más regulares del ciclo.

El escenario se vuelve todavía más delicado si se tiene en cuenta que Ariel Holan, antes de su salida, había pedido la continuidad de los referentes. Desde el entorno del jugador remarcan que la relación con el exentrenador fue siempre positiva y que el propio Malcorra tuvo un rol activo dentro del grupo.

En medio de este contexto, el mercado empieza a asomar. Levinton reconoció que hubo consultas y sondeos una vez que se supo que el futbolista quedaría libre, entre ellos un interés desde Racing, aunque aclaró que no fue ofrecido formalmente.

Mientras tanto, Malcorra transita sus vacaciones con cautela. Días atrás, el propio jugador había deslizado que estaba “renegociando un contrato nuevo”, aunque sin certezas sobre el desenlace.