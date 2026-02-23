La derrota de River ante Vélez en Liniers no solo dejó un sabor amargo por ser la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, sino que también trajo consigo la confirmación de tres bajas importantes: Juan Fernando Quintero, Franco Armani y Kendry Páez debieron dejar la cancha por distintas lesiones. Pensando en el partido del jueves próximo ante Banfield, Marcelo Gallardo vuelve a lidiar con las lesiones para armar el equipo, un problema recurrente desde el inicio de la temporada.

De los tres afectados, el que primero tuvo que salir fue Juanfer, que no llegó a estar media hora en cancha antes de ser reemplazado. El colombiano tiene una molestia en el isquiotibial derecho y será sometido a estudios para ver el grado de su lesión. De todas maneras, su presencia en el encuentro del próximo jueves frente a Banfield en el Monumental está casi descartada.

Por otra parte, la situación de Franco Armani genera especial preocupación. El arquero sufrió un desgarro al comienzo de la pretemporada y cuando parecía recuperado, una inflamación en el tendón del tendón de Aquiles derecho le impidió completar la preparación. En el partido ante Vélez arrancó como titular por primera vez en el año, pero no salió a jugar el segundo tiempo por esta molestia y también se someterá a estudios para evaluar qué es lo que tiene.

Por último y completando una pésima noche en cuando las lesiones, Kendry Páez, ingresado al inicio del complemento, dejó la cancha a 20 minutos del final. El ecuatoriano saltó a cabecear, cayó mal sobre su hombro izquierdo y tuvo que ser reemplazado por lo que se sospecha que es un esguince acromioclavicular. Al final del encuentro, se lo vio con el hombro inmovilizado con un cabestrillo. El flamante refuerzo es otro de los que preocupa a futuro: si la lesión es más severa, podría estar algunas semanas sin jugar.

El Millonario no tiene respiro

Desde el comienzo del año, Gallardo nunca pudo contar con todo su plantel por diferentes lesiones. A estas tres bajas importantes se suman la grave lesión de ligamentos de Juan Portillo, más las bajas de Marcos Acuña, el propio Armani desde el comienzo de 2026 o Sebastián Driussi, que volvió ayer luego de un nuevo desgarro. Además, el DT espera por las recuperaciones de Maximiliano Meza (avulsión de tendón rotuliano)y Germán Pezzella (rotura de ligamentos), que todavía tienen para largo con sus respectivas recuperaciones.