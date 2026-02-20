La particular 6ª fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo que ser reprogramada por el Paro Nacional en la Argentina durante todo el jueves y en consecuencia quedó el inesperado adiós de Eduardo Domínguez a la conducción técnica de Estudiantes como el plato de entrada a un fin de semana repleto de fútbol local.

Estudiantes, que marcha cuarto en la zona A, recibirá a Sarmiento, de aceptable andar en la B, desde las 17:45 con el arbitraje de Andrés Merlos por uno de los duelos interzonales.

Sarmiento será el visitante en Uno, por la particular fecha 6 del Apertura 2026.

El otro se dará en Florencio Varela, donde Defensa y Justicia irá por la punta del mismo grupo del Pincha ante Belgrano, quien va por el mismo objetivo en el B. Comienza a la misma hora y controlará Nicolás Lamolina.

Contexto

El último campeón del fútbol argentino se queda sin DT, luego que el ex Colón Huracán e Independiente haya aceptado la oferta del Atlético Mineiro para irse a dirigir el Brasileirao por los próximos dos años.

Además de las millones de razones (casi 5 por temporada) que lo convencieron hubo mar de fondo en el Pincha para facilitarle el “sí”, como la eclosión financiera de la institución a partir de la contratación de grandes figuras en los últimos tiempos.

A Juan Sebastián Verón, el comienzo del 2026 no se le presenta para nada sencillo en Estudiantes.

Estudiantes se vio obligado de reducir masa salarial y hacer caja y lo único que había pedido Domínguez fue que no se desprendieran de Cristian Medina. El ex Boca terminará en Botafogo y eso también fue un condimento determinante para marcharse.