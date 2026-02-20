¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Se levanta el telón

El inesperado adiós de Domínguez en Estudiantes abre la 6ª fecha

El técnico del campeón argentino se marcha a Atlético Mineiro al término del cruce en Uno contra Sarmiento que comienza a las 17:45. La fecha debió ser reprogramada por el Paro Nacional del jueves.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 16:40
Eduardo Domínguez dirige hoy su último partido en la Argentina como DT de E studiantes.

La particular 6ª fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo que ser reprogramada por el Paro Nacional en la Argentina durante todo el jueves y en consecuencia quedó el inesperado adiós de Eduardo Domínguez a la conducción técnica de Estudiantes como el plato de entrada a un fin de semana repleto de fútbol local.

Estudiantes, que marcha cuarto en la zona A, recibirá a Sarmiento, de aceptable andar en la B, desde las 17:45 con el arbitraje de Andrés Merlos por uno de los duelos interzonales.

Sarmiento será el visitante en Uno, por la particular fecha 6 del Apertura 2026.

El otro se dará en Florencio Varela, donde Defensa y Justicia irá por la punta del mismo grupo del Pincha ante Belgrano, quien va por el mismo objetivo en el B. Comienza a la misma hora y controlará Nicolás Lamolina.

Contexto

El último campeón del fútbol argentino se queda sin DT, luego que el ex Colón Huracán e Independiente haya aceptado la oferta del Atlético Mineiro para irse a dirigir el Brasileirao por los próximos dos años.

Además de las millones de razones (casi 5 por temporada) que lo convencieron hubo mar de fondo en el Pincha para facilitarle el “sí”, como la eclosión financiera de la institución a partir de la contratación de grandes figuras en los últimos tiempos.

A Juan Sebastián Verón, el comienzo del 2026 no se le presenta para nada sencillo en Estudiantes.

Estudiantes se vio obligado de reducir masa salarial y hacer caja y lo único que había pedido Domínguez fue que no se desprendieran de Cristian Medina. El ex Boca terminará en Botafogo y eso también fue un condimento determinante para marcharse.

 

 

