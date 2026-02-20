¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Después de un año licencia médica volvió a trabajar y lo echaron: qué dijo la Justicia

Tras 13 años como cajero en una sucursal de Roca, un empleado del Banco Santander Río S.A. pidió licencia por problemas de salud, recibió el alta médica y quiso regresar. La empresa le negó tareas y dejó de pagarle el sueldo. 

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 16:06
Durante trece años su vida fue una rutina exacta: abrir la caja a las 7:45, contar billetes hasta después de las cinco de la tarde y sostener la presión diaria de una sucursal bancaria en Roca. Sin embargo, ese ritmo terminó pasándole factura. La sobrecarga laboral impactó en su salud mental y lo obligó a iniciar un tratamiento psiquiátrico que se extendió durante un año.

Después de ese tiempo, y con el alta médica en la mano, el hombre hizo lo que correspondía: volvió al banco para retomar su puesto. Pero lo que encontró no fue su escritorio ni su caja, sino una puerta cerrada. La gerencia le prohibió el ingreso y, además, la empresa interrumpió el pago de sus haberes.

Frente al silencio y la falta de respuestas claras sobre su situación laboral, el trabajador decidió considerarse despedido. El caso terminó en los tribunales. Y allí, el fuero laboral de Roca fue contundente: condenó al Banco Santander Río S.A. a pagar diferencias salariales, integración del mes de despido, preaviso, indemnización por antigüedad y otros conceptos. Además, ordenó la entrega inmediata de los certificados de servicios y el reconocimiento de los sueldos no percibidos durante los últimos meses.

Los jueces entendieron que la entidad incurrió en faltas graves, especialmente al negarse sin justificación a otorgarle tareas luego del alta médica. En palabras del fallo, el trabajador “tenía derecho a ser reincorporado al trabajo luego del alta médica y, al no permitírselo el banco sin ninguna razón valedera, violó el deber de ocupación”.

Por su parte, la defensa del banco intentó minimizar el cuadro de salud. Sostuvo que el empleado había sufrido una fractura de cadera derecha producto de un accidente doméstico y que el tratamiento psicológico derivaba de esa situación traumática, no del vínculo laboral. Sin embargo, el tribunal fue claro: no se aportó prueba que respaldara esa afirmación.

La jueza resolvió hacer lugar a la compensación económica y ordenó el pago en una única prestación por el monto de 20 millones con intereses calculados según la doctrina del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La sentencia es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada.

