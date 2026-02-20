Neuquén refuerza la supervisión de la actividad hidrocarburífera con más de 120 inspecciones

La provincia del Neuquén reforzó durante enero de 2026 las tareas de control ambiental, alcanzando 223 inspecciones en diversas áreas productivas. El operativo se desarrolló bajo una estrategia que prioriza la prevención de impactos y el cumplimiento de la normativa vigente, con una presencia activa en el territorio.

El dato cobra relevancia porque durante todo 2025 se habían realizado poco más de 800 inspecciones. Solo en el primer mes del año se ejecutó más de una cuarta parte de ese volumen, consolidando un esquema de fiscalización sistemática y sostenida.

Del total de intervenciones, 183 inspecciones se concentraron en Oil & Gas, residuos especiales y minería, mientras que otras 40 estuvieron vinculadas al control de actividades productivas no hidrocarburíferas. La provincia busca así fortalecer una política de seguimiento técnico permanente.

En el sector hidrocarburífero se efectuaron 122 inspecciones a equipos de torre, verificando el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental durante etapas sensibles como perforación y fractura. También se realizaron estudios de reversión de incidentes ambientales y muestreos de suelos.

La ministra Leticia Esteves destacó que el control ambiental debe ser “territorial, técnico y sostenido”, y señaló que se incorporó nueva tecnología de monitoreo para profesionalizar el sistema. El objetivo es acompañar el desarrollo productivo con responsabilidad y reglas claras.

Las 40 inspecciones restantes se aplicaron a bodegas, plantas de tratamiento, feed lot y loteos urbanos, priorizando la gestión de residuos, la prevención de efluentes contaminantes y la promoción de prácticas compatibles con el desarrollo sostenible.