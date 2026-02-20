La AFA emitió un comunicado oficial tras la citación a indagatoria a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, en una causa por presunto desvío de aportes fiscales.

Según asegura la casa del fútbol nacional, no mantiene deuda exigible y aseguró que las obligaciones fiscales fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento.

Mientras tanto Tapia debería presentarse ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que su compañero en el poder político lo hará 24 horas más tarde.

La noticia había impactado en la jornada de jueves y hasta el momento no ha contado con la palabra de ninguno de los acusados, más allá de esta comunicación institucional que los aglutina en un mismo escrito.

Diego Amarante es el nombre del juez que dio este paso inédito en las investigaciones que se han liberado en contra de estos mismos protagonistas.

Los abogados de las partes incriminadas se encuentran trabajando a contrarreloj para presentar las pruebas en cuanto a la inexistencia de la deuda de casi 20 millones de pesos y así evitar el show mediático que supondría ver a Tapia en el banquillo de los acusados.