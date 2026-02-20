Con más de 800 inscriptos, se puso en marcha una nueva edición de La Misión Race en el destino turístico Villa La Angostura. La competencia se desarrollará hasta el domingo 22 de febrero, y ha convocado a corredores de distintos puntos del país y del exterior.

La prueba contará este año con distancias de 200, 160, 120, 80, 60 y 40 kilómetros. El recorrido se realiza en su mayor parte por terreno de montaña y combina tramos técnicos con sectores de alta exigencia física, consolidando a la carrera dentro del calendario nacional de trail.

El circuito incluye sectores como los Valles del Cajón Negro, Ujenco, Bonito, Cataratas, Minero y Ragintuco, además del Mallín de las Nieblas y el Col Tres Nacientes. Los participantes también atravesarán las cumbres de los cerros Bayo, O’Connor, Piedritas, Buol y Newbery, en un trazado que recorre distintos ambientes naturales de la región.

La organización dispuso diferentes modalidades que permiten completar el recorrido tanto en formato de carrera como de trekking, dentro de los tiempos establecidos. En las distancias más extensas, los competidores deberán permanecer al menos una noche en la montaña, cumpliendo con los puntos de control y asistencia previstos a lo largo del trazado.