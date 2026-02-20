¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN DEPORTES

De Cajón Negro al cerro Bayo: el circuito extremo que desafía a los atletas en La Misión Race

La competencia de trail se desarrollará hasta este domingo 22 con la participación de más de 800 deportistas

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 15:54
Ya se puso en marcha la agotadora competencia

Con más de 800 inscriptos, se puso en marcha una nueva edición de La Misión Race en el destino turístico Villa La Angostura. La competencia se desarrollará hasta el domingo 22 de febrero, y ha convocado a corredores de distintos puntos del país y del exterior.

La prueba contará este año con distancias de 200, 160, 120, 80, 60 y 40 kilómetros. El recorrido se realiza en su mayor parte por terreno de montaña y combina tramos técnicos con sectores de alta exigencia física, consolidando a la carrera dentro del calendario nacional de trail.

El circuito incluye sectores como los Valles del Cajón Negro, Ujenco, Bonito, Cataratas, Minero y Ragintuco, además del Mallín de las Nieblas y el Col Tres Nacientes. Los participantes también atravesarán las cumbres de los cerros Bayo, O’Connor, Piedritas, Buol y Newbery, en un trazado que recorre distintos ambientes naturales de la región.

La organización dispuso diferentes modalidades que permiten completar el recorrido tanto en formato de carrera como de trekking, dentro de los tiempos establecidos. En las distancias más extensas, los competidores deberán permanecer al menos una noche en la montaña, cumpliendo con los puntos de control y asistencia previstos a lo largo del trazado.

