En el José Amalfitani, Vélez recibe a River por la sexta fecha del Torneo Apertura. El Fortín comenzó la fecha como líder de la Zona A y buscará retener esa posición ante se verá ante un necesitado Millonario, que pretende reponerse de las dos derrotas al hilo que acumuló en el certamen y tiene como gran novedad el retorno de Franco Armani al arco. Por ahora, es victoria por 1-0 del Fortín.

Lanzini puso en ventaja a Vélez

Si algo le faltaba al presente de River era recibir el tanto de un ex, situación que le ocurrió a los cinco minutos de juego. Luego de una pelota perdida por Juan Fernando Quintero, la recuperó Matías Pellegrini para combinar en dos oportunidades con Manuel Lanzini, que se acomodó para rematar de derecha y su disparo se metió ajustadamente por el palo derecho de Armani.

Formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Tobías Andrada, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.

El encuentro es transmitido por las emisoras del Grupo Prima Multimedios desde las 19.

La previa

La clasificación a 16avos de final de Copa Argentina ante Ciudad Bolívar le dio un respiro a River, pero los conducidos por Marcelo Gallardo continúan en deuda desde lo futbolístico y el primer objetivo es cortar la racha de derrotas consecutivas por el Torneo Apertura. Esas caídas ante Tigre y Argentinos lo dejaron octavo en la Zona B, con 7 unidades.

Para esta fecha, el Millonario recupera tres nombres importantes: Franco Armani en el arco, Sebastián Driussi en la delantera, y Marcos Acuña en el lateral izquierdo. Es un hecho que el veterano arquero tomará el lugar de Santiago Beltrán, mientras que se especula con los retornos del atacante en lugar de Agustín Ruberto y del Huevo, quien podría volver por Viña.

En el equipo local, Guillermo Barros Schelotto se prepara para mantener su condición de invicto. Ganó tres e igualó dos en el inicio, acumulando 11 unidades en la Zona A, la que arrancó liderando pero en este momento son segundos tras la victoria de Estudiantes de La Plata. La gran duda del Fortín pasa por el reemplazo de Diego Valdés, quien estará 20 días fuera por un desgarro en el sóleo. Lucas Robertone es el principal candidato para ingresar al once.