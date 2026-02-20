¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
NEUQUÉN DEPORTES

En Ciudad Deportiva comenzó el Sunset Deportivo

La actividad libre y gratuita que combina deporte, recreación y propuestas para la temporada estival

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 18:15
PUBLICIDAD
Ciudad Deportiva escenario del Sunset deportivo

Ciudad Deportiva, en Neuquén capital, será escenario, desde el viernes 20 al domigo 22 de febrero, del Sunset Deportivo, una actividad que combina deporte, recreación y propuestas de verano. La propuesta es organizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El Sunset Deportivo se desarrollará en el predio ubicado en Lanín 1600 y contará con una amplia agenda de propuestas deportivas, musicales y recreativas, todas de carácter libre y gratuito, con inscripciones mediante un link y cupos limitados según la actividad.

Entre las disciplinas que formarán parte del cronograma se destacan los torneos de hockey 7 femenino (mamis y veteranas); beach handball masculino y femenino (+16); beach vóley masculino y femenino; newcom en distintas categorías; fútbol 6 femenino (+18); básquet 3x3 nocturno; una competencia de speedline short slackline para niveles iniciales y avanzados; prueba crono nocturna de BMX para las categorías: escuela, iniciantes, expertos, pro y damas. 

Además, habrá actividades como sapo, cornhole, tejo y una peña folklórica destinadas a las personas mayores. La iniciativa es parte de las políticas provinciales de promoción de la actividad física y el deporte, impulsadas por el Gobierno de la Provincia a través de la secretaría de Deportes, con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y hábitos saludables durante la temporada de verano.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD