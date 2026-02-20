Ciudad Deportiva, en Neuquén capital, será escenario, desde el viernes 20 al domigo 22 de febrero, del Sunset Deportivo, una actividad que combina deporte, recreación y propuestas de verano. La propuesta es organizada por la Secretaría de Deportes de la Provincia, dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

El Sunset Deportivo se desarrollará en el predio ubicado en Lanín 1600 y contará con una amplia agenda de propuestas deportivas, musicales y recreativas, todas de carácter libre y gratuito, con inscripciones mediante un link y cupos limitados según la actividad.

Entre las disciplinas que formarán parte del cronograma se destacan los torneos de hockey 7 femenino (mamis y veteranas); beach handball masculino y femenino (+16); beach vóley masculino y femenino; newcom en distintas categorías; fútbol 6 femenino (+18); básquet 3x3 nocturno; una competencia de speedline short slackline para niveles iniciales y avanzados; prueba crono nocturna de BMX para las categorías: escuela, iniciantes, expertos, pro y damas.

Además, habrá actividades como sapo, cornhole, tejo y una peña folklórica destinadas a las personas mayores. La iniciativa es parte de las políticas provinciales de promoción de la actividad física y el deporte, impulsadas por el Gobierno de la Provincia a través de la secretaría de Deportes, con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y hábitos saludables durante la temporada de verano.