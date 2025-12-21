El piloto Matías Rossi se consagró campeón del TC2000 de la temporada 2025 y se coronó por sexta vez en su carrera ganador de la categoría y quedó a un solo título del histórico e inolvidable "Flaco" de Ramallo, Juan María Traverso. Además, se transformó en el primero en consagrarse con un modelo SUV desde la llegada de estos vehículos a la divisional.

SUV, sigla en inglés para Sport Utility Vehicle, cuya traducción significa vehículo utilitario deportivo, toda una declaración que en su mismo nombre marque la intención de presentarse como un crossover entre dos segmentos.

"El Misil de Del Viso" terminó tercero en la última competencia de la temporada que se llevó a cabo en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, mejor posicionado que su compañero de equipo y único competidor por la corona, Emiliano Stang. Es el cuarto título de Rossi con Toyota, marca con la que se había consagrado en 2011, 2013 y 2020, mientras que en 2006 y 2007 lo consiguió con Chevrolet.

Tras la conquista, el piloto expresó que "esto me genera una emoción tan grande como aquella primera vez hace casi 20 años. Se hizo difícil en el final del año, cuando parecía que se podía dar mucho antes, pero por suerte conseguimos el objetivo".

El festejo de Matías Rossi tras ganar un nuevo título del TC 2000

Por otro lado, quien ganó la carrera este domingo fue el local Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross), mientras que fue escoltado por Franco Vivian (Chevrolet Tracker), uno de los grandes protagonistas del fin de semana.

Cabe remarcar que en el mismo escenario fue campeón este domingo el marplatense Diego Verriello en Top Race.