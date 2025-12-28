El Centro de Entrenamiento y Captación de General Roca (CECAP), filial oficial del club Argentinos Juniors, recibió oficialmente su personería jurídica y quedó legalmente constituido como institución deportiva. El proyecto, encabezado por Marcelo Marco y Daniela Videla, busca ahora integrarse a la Liga Deportiva Confluencia en 2026 y consolidar su predio en calle Los Fresnos al 1600, en Padre Stefenelli en General Roca.

"Nuestro objetivo era conformar este nuevo club, que ya tiene más de 280 chicos jugando en distintas categorías", indicaron Marco y Videla, coordinadores, en una entrevista en Superdeportivo, por radio La Super.

El paso administrativo fue un logro importante para un grupo que lleva años formando futbolistas. Hasta ahora, Cecap "Cuna de Campeones" funcionó con trabajo voluntario, espacios prestados y la convicción de que el proyecto merecía crecer. Con la personería jurídica en mano, ya pueden acceder a otras herramientas legales y financieras, y dar el siguiente paso, competir oficialmente.

Ya se concretó la presentación formal ante la Liga Deportiva Confluencia, con el objetivo de ser tenidos en cuenta de cara a la próxima temporada. La intención es iniciar el camino institucional con categorías juveniles, como parte de un plan a mediano plazo. Aparentemente, contaría con grandes posibilidades de jugar en el primer campeonato de la Primera B de la entidad que tiene su sede en Cipolletti.

Una de las figuras emblemáticas del fútbol roquense, Miguel Caneo, padre del "Chino" Caneo ex jugador y múltiple campeón con Boca Juniors en la era Bianchi, ídolo en Quilmes A.C, donde hoy ostenta en cargo de manager del "Cervecero", entidad del sur del conurbano bonaerense. Caneo padre, que actualmente trabaja en La Amistad de Cipolletti, sería el técnico del equipo de primera división y el coordinador del fútbol de la flamante entidad roquense.

Miguel Caneo padre, será el técnico de primera división y coordinador general del fútbol de la nueva entidad

En paralelo, el club avanza con obras en su sede. El predio está ubicado en Padre Stefenelli, sobre la calle Los Fresnos 1640, a tres cuadras de Jujuy. Según contaron los dirigentes, el objetivo es que el lugar cuente con infraestructura propia para entrenamientos y competencia, algo que siempre soñaron. Actualmente, CECAP es filial oficial del club Argentinos Juniors, un vínculo que se mantendrá durante un año y medio más, y que los dirigentes estiman y pretenden extender en el tiempo.

La identidad, sin embargo, ya es propia. Los colores que representan al club son el rojo, blanco, azul Francia y gris. Y ya cuenta con categorías que van de 2007 a 2020.