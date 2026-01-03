Gino Infantino es refuerzo de Argentinos Juniors, el zurdo mediocampista proveniente desde la Fiorentina de Italia, pero con formación juvenil en Renato Cesarini y Rosario Central, de donde partió en 2023 por una cifra millonaria.

Como tantas pequeñas promesas del país, su prematuro desembarco en Europa le quitó brillo, continuidad y detuvo su crecimiento, pero en el Bicho trabaja Nicolás Diez, el técnico de primera que conoce al detalle el mundo de formativas, que puso el ojo en el mediocampista ofensivo que aceptó el reto.

Gino Infantino firmó con Argentinos Juniors por un año, pero el Bicho tiene opción de compra.

Sumado ya a la pretemporada de Argentinos Juniors, el club realizó un gran video de redes sociales para su presentación, jugando con el apellido idéntico al del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se prestó para el chiste de algunos compañeros, pero ajustados a un guión.

Así puede verse como un zapping de TV da con el canal en el que están diciendo que el titular de la FIFA se encuentra en La Paternal y a partir de ello se desarrollan un par de escenas muy ocurrentes que terminan en un latiguillo del propio futbolista de tan solo 22 años de edad.

Fase previa

Argentinos deberá jugar la fase previa de clasificación en la Libertadores nada menos que ante el Barcelona de Ecuador. Luego de haber quedado tercero en la tabla anual del 2025, detrás de Rosario Central y Boca, el Bicho no tuvo mucha fortuna con el sorteo.

El club del barrio de La Paternal ha sido de los que mejor fútbol desplegó en todo el año 2025, pero no pudo coronar con campeonato. Perdió la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Con muchos nombres propios, apuesta al arribo de Infantino para seguir sumando variantes ofensivas a una mitad de cancha de muy buen pie, dispuesto a continuar con la filosofía deportiva de la institución.