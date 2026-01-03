Argentinos Juniors encontró al arquero que estaba buscando. Tras un cierre de temporada marcado por la incertidumbre bajo los tres palos, el Bicho acordó la llegada de Brayan Cortés, uno de los guardametas más experimentados del fútbol chileno, que arribará a La Paternal a préstamo desde Colo Colo.

El trasandino, multicampeón con el Cacique y habitual citado a la selección de Chile, viene de atajar en Peñarol y aparece como la apuesta fuerte para custodiar el arco de un Argentinos que necesitaba orden, presencia y liderazgo en una posición sensible.

La búsqueda tuvo su origen en una escena que todavía duele en el club. En octubre, en Florencio Varela, Diego “Ruso” Rodríguez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha tras un choque fortuito. Aquella lesión del arquero y capitán desató una seguidilla de decisiones de emergencia que el equipo pagó caro en el tramo final del año.

Primero fue la llegada de Sergio Romero por cuatro meses, una solución de experiencia que no terminó de cerrar: falló en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y no continuará en el club. Luego, el juvenil Gonzalo Siri se hizo cargo del arco en el cierre del campeonato, con buenos números pero sin la espalda suficiente para asumir el rol a largo plazo.

Con más tiempo para analizar y planificar, la dirigencia avanzó por Cortés, un arquero forjado desde abajo. Apodado “Perro Chico”, creció atajando en canchas de tierra y cemento en Iquique, inspirado por Gianluigi Buffon y endurecido por un camino sin atajos. Debutó en Primera a los 18 años en Deportes Iquique y, tras varias temporadas de rodaje, dio el salto a Colo Colo.

En el Albo atravesó momentos de espera y competencia interna, pero terminó consolidándose como titular indiscutido. Atajada tras atajada, se transformó en un seguro bajo los tres palos, acumulando ocho títulos, más de 220 partidos y una estadística que habla por sí sola: recibió casi la misma cantidad de goles que encuentros disputados y mantuvo su arco en cero en 86 oportunidades.

El Bicho apuesta fuerte. Después de un año con demasiadas dudas en el arco, La Paternal busca volver a sentirse segura desde atrás. Y Brayan Cortés aparece como el nombre indicado para empezar a reconstruir desde la última línea.