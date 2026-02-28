Daniil Medvedev encendió el debate sobre el calendario del tenis profesional con una propuesta que no pasó desapercibida. En plena gira por Medio Oriente, el ruso de 30 años planteó que solo los cuatro Grand Slams y los Masters 1000 deberían otorgar puntos para el ranking, dejando a los ATP 500 y 250 fuera de la tabla anual. La idea surgió tras meterse en semifinales del ATP 500 de Dubái y refleja el agotamiento que el exlíder del circuito viene acumulando desde hace tiempo.



El propio Medvedev graficó su situación con un ejemplo concreto: el año pasado jugó siete torneos consecutivos no porque quisiera, sino porque necesitaba los puntos. "Si no hubiera puntos, sería una decisión más fácil", reconoció. También recordó el caso de Holger Rune, quien se lesionó en Estocolmo pese a que el torneo no era obligatorio, pero asistió igualmente para asegurarse un lugar en las ATP Finals de Turín. Para Medvedev, esa presión invisible es exactamente el problema que hay que resolver.

Sin embargo, el mismo jugador admitió que su propuesta no tiene chances reales de prosperar. "Eso nunca va a cambiar, al menos mientras yo juegue", dijo, apuntando directamente a los intereses comerciales detrás de cada licencia de torneo. El circuito masculino ya redujo de 19 a 18 los eventos que suman puntos, pero esa medida quedó lejos de la solución radical que plantea el moscovita, quien incluso sugirió ampliar los Masters 1000 a once torneos en el año para compensar.



La iniciativa, por atractiva que suene para los jugadores del alto rendimiento, tiene consecuencias complejas hacia abajo en el ranking. Sin puntos en los torneos menores, las figuras dejarían de presentarse y esos eventos perderían su principal atractivo. Al mismo tiempo, los jugadores fuera del Top 100 quedarían casi sin opciones para escalar posiciones, dependiendo exclusivamente de los grandes escenarios. Por ahora, la idea de Medvedev queda flotando en el debate, sin perspectivas concretas de materializarse.