El fútbol que se verá en el Mundial 2026 no será el mismo. La International Football Association Board (IFAB), entidad responsable de las Reglas de Juego, aprobó 13 modificaciones que comenzarán a regir desde el 1 de julio y tendrán su estreno a gran escala en la Copa del Mundo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

El eje central de los cambios es claro: mejorar el ritmo de juego y reducir las pérdidas deliberadas de tiempo. En esa línea, se implementará una cuenta regresiva de cinco segundos tanto en los laterales como en los saques de arco. Si el equipo excede ese plazo en un saque de banda, la reposición será para el rival; si ocurre en un saque de meta, se concederá tiro de esquina.

También habrá control estricto en las sustituciones. Una vez que se exhiba el cartel luminoso, el jugador reemplazado tendrá 10 segundos para abandonar el campo. Si no lo hace, el futbolista que ingresa deberá esperar un minuto con el balón en juego antes de poder participar. A su vez, si un jugador recibe atención médica dentro del campo, deberá salir y permanecer fuera durante un minuto tras la reanudación.

Más poder para el VAR

El protocolo del VAR suma nuevas competencias. A partir de ahora, podrá intervenir en expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta, algo que hasta el momento no estaba contemplado.

Además, se amplía el criterio de “confusión de identidad”: si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, el VAR podrá advertirlo incluso si el error involucra a futbolistas de equipos distintos. También se habilita la posibilidad de corregir la sanción de un córner mal otorgado, siempre que la revisión sea inmediata y no afecte la fluidez del juego.

Otros ajustes reglamentarios

Entre las modificaciones más relevantes también aparecen:

– Aumento a ocho cambios en amistosos de selecciones absolutas, con opción de ampliarlos a once por acuerdo entre las partes.

– Permiso para utilizar equipamiento no peligroso, siempre que esté debidamente cubierto.

– Posibilidad de implementar cámaras corporales en los árbitros, según lo determine cada competición.

– Aclaración sobre los dobles toques accidentales en penales y ajustes en la aplicación de la ley de ventaja en situaciones de ocasión manifiesta de gol (DOGSO): si el equipo convierte, el infractor ya no será amonestado porque la falta no evitó el tanto.

La llamada “Ley Vinícius”

Dentro de los debates surgió además una propuesta informal conocida mediáticamente como “Ley Vinícius”, en alusión a un episodio puntual en el que un futbolista se cubrió la boca para hablar con un rival. La IFAB informó que se analizan medidas para evitar este tipo de conductas, aunque no se trata de una reforma aprobada ni central dentro del paquete reglamentario.

En definitiva, el Mundial 2026 no solo ampliará su formato y sedes, sino que también servirá como plataforma de una batería de cambios que buscan un fútbol más dinámico, con menos interrupciones y mayor precisión arbitral. El reglamento también juega su propio partido.