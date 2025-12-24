Corinthians cerró la temporada con un sabor agridulce. El club paulista se coronó campeón de la Copa de Brasil al vencer al Vasco da Gama, asegurando además su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Pero detrás de la celebración, el Timão tuvo que enfrentar un costoso resarcimiento: 41,2 millones de reales (unos 7,5 millones de dólares) que le deberán pagar a Matías Rojas, el mediocampista paraguayo que pasó por River Plate, Racing e Inter Miami.

El pago se realiza tras el fallo de la FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), luego de reclamos por salarios e indemnizaciones incumplidas. Según Globo Esporte, el dinero se abonará en dos cuotas y se completará antes de fin de año.

Desde agosto, Corinthians había tenido problemas similares con otros jugadores y clubes, enfrentando incluso una inhibición para incorporar nuevos futbolistas por una deuda de 30 millones de reales con Santos Laguna. La reciente negociación con Rojas se financia con parte del premio de 77 millones de reales que el club recibió por la Copa de Brasil.

Matías Rojas, de 33 años, había llegado al Corinthians a mediados de 2023 y disputó 30 partidos sin goles antes de abandonar el club en febrero de 2024, denunciando atrasos en el pago de sus derechos de imagen. El paraguayo había intentado resolver la situación de manera amistosa, pero tras incumplimientos reiterados decidió llevar el caso hasta la FIFA.

El abogado del jugador, Rafael Botelho, explicó: “Aun en diciembre de 2023 nos acercamos al Corinthians para lograr un acuerdo. No era intención rescindir. Hubo demora por el cambio de directiva, pero aceptaron renegociar. Luego volvieron a incurrir en mora y la situación se volvió insostenible, así que acudimos a la FIFA”.

Con el pago ya asegurado, Rojas busca un nuevo destino tras su paso por Portland Timbers en la MLS, mientras Corinthians respira tras cumplir con la deuda y evitar sanciones que podrían haber complicado el próximo mercado de pases.