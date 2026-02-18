El cierre de la Fábrica de neumáticos FATE marca el fin de un ciclo que duró 80 años en el país. La empresa nacional supo estar en la vista de todos con una gran campaña de Marketing dentro del deporte nacional, estando en la camiseta de River y Boca al mismo tiempo.

Solo tres marcas supieron estar en la camiseta de los dos grandes de la Argentina en simultáneo, una de ellas fue FATE, quien en el periodo de 1985-1989 estuvo en ambas instituciones.

En el año 1985 y, el país estrenaba el Plan Austral, FATE se convertía en el primer sponsor oficial en la historia de la camiseta de River, que no iba estar en el centro, sino en el lado derecho del pecho, y que acompaño al Millonario en la consagración de la Copa Libertadores y campeón mundial en el 86, Interamericana 1987 y el torneo de Primera División 1985/86, siendo una de las etapas doradas de la institución.

Al mismo tiempo, la marca decidió patrocinar también a Boca, que venía de lucir "Vinos Maravilla" en la franja amarilla. Estrenó la marca en su camiseta en el Superclásico veraniego de 1983 en el Minella de Mar del Plata.

Boca atravesaba años económicos irregulares en su historia, y por momentos críticos. La camiseta que llevó el FATE en el centro, es símbolo recuperación para sus hinchas

Fue el primer sponsor que acompaño la época dorada de River

El contrato anual por aquel entonces rondaba los 300.000 a 400.000 dólares (convertibles al austral de la época) para cada club. Una cifra que hoy parece simbólica si se la compara con los acuerdos actuales que superan los US$ 10.000.000 anuales.

Fate (Fábrica Argentina de Telas Engomadas) fue la primera marca que aparición en simultáneo en amas camisetas, luego llegó Quilmes en los 90´ y el Banco BBVA.