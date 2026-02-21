Boca sigue hundido en la intrascendencia futbolística y el empate sin goles contra Racing como local entregó un capítulo determinante en la relación del hincha con Edinson Cavani que fue silbado al momento de ser reemplazado por el juvenil Iker Zufiaurre, en el minuto 32 del complemento.

La reprobación fue generalizada mientras el uruguayo caminaba hacia el banco de suplentes, tras poco más de una hora de juego, algo que no vivía desde hace cinco meses, cuando fue titular por última vez con esta camiseta.

Sólo en los tablones donde se encuentra la “12” hubo un silencio respetuoso a su figura, pero el “10” que juega como delantero volvió a tener una actuación decepcionante.

Costa y Úbeda a la prensa

Terminado el clásico, Milton delgado y Ayrton Costa fueron los designados por el lado local para hablar públicamente. El marcador central sólo hizo referencia a la actuación arbitral y aseguró que “están en contra nuestra”.

El defensor venía de un encontronazo con Adrián Martínez en el último clásico en esta misma cancha, y Maravilla volvió a golpearlo en el rostro durante el primer tiempo.

De todas maneras, la actuación personal de Leandro Rey Hilfer estuvo lejos de incidir en el resultado, mucho menos en el trámite mal jugado por parte de ambos.

Claudio Úbeda, en conferencia de prensa, también hizo referencia a lo mismo y reclamó por la no roja al goleador del conjunto de Avellaneda.